Xbox Series X|S, guida: come attivare il Quick Resume

Tra le novità più interessanti proposte da Microsoft con le sue nuove Xbox Series X e Xbox Series S troviamo sicuramente il Quick Resume, funzionalità possibile solo grazie al potente hardware di entrambe le console next-gen. Scopriamo insieme di cosa si tratta e come metterlo in funzione.

Che cos'è il Quick Resume

Il Quick Resume è quella funzionalità delle nuove console Microsoft grazie alla quale il giocatore può mettere in stand-by fino a sei diversi giochi per poi riprenderli in una manciata di secondi. Il Quick Resume è in grado infatti di "congelare" qualsiasi titolo e consente all'utente di riprendere esattamente da dove si era fermato l'ultima volta, saltando quindi tutte le schermate iniziali ed eventuali caricamenti.

Come attivare il Quick Resume su Xbox Series X|S

Per mettere in funzione il Quick Resume sulla vostra Xbox Series X o Xbox Series S non dovete effettuare particolari passaggi. Tutto quello che occorre fare è infatti avviare un gioco e poi interromperlo in qualsiasi momento tramite la pressione del tasto Home del controller (quello con il logo di Xbox): a questo punto selezionate un qualsiasi altro prodotto nella sezione "I miei giochi e app". In qualsiasi momento potrete ritornare alla schermata principale e avviare di nuovo il gioco precedente per ritornare a giocare nel punto esatto nel quale avevate attivato il Quick Resume, senza il bisogno di selezionare specifiche voci del menu. Va precisato che non tutti i giochi supportano questa funzionalità, dal momento che molti prodotti richiedono una connessione ad internet e non possono quindi usufruire del Quick Resume (Destiny 2, Fortnite, Sea of Thieves e altri), abilitate quindi questa opzione solo sui titoli single player.

