Xbox Series X|S: interfaccia, Quick Resume e Smart Delivery nella video guida in 4K

Se siete curiosi di avere un'anteprima di come sarà accendere Xbox Series X o Xbox Series S, allora non potete perdervi il filmato nuovo di zecca e a risoluzione 4K che Microsoft ha appena pubblicato.

Grazie al video è stata presentata ufficialmente anche una caratteristiche della console che in molti non vedevano l'ora di scoprire: l'interfaccia utente. Questa è pressoché identica a quanto abbiamo potuto sperimentare negli ultimi giorni grazie all'ultimo update di sistema per Xbox One S e Xbox One X, presentando però alcune chicche extra come il particolare sfondo animato con il tipico verde della console Microsoft. Nel corso del filmato è anche possibile vedere nuovamente in azione il veloce Quick Resume, ovvero la funzionalità che consente ai giocatori di mettere in pausa più giochi e riprenderli in una manciata di secondi grazie alle potenzialità dell'SSD. Tra gli altri argomenti toccati dai presentatori nel video troviamo poi il nuovo controller e la retrocompabilità.

Prima di lasciarvi alla demo 4K di Xbox Series X, vi ricordiamo che in una recente intervista Phil Spencer ha detto di essere molto soddisfatto dei nuovi progetti di The Initiative e Compulsion.