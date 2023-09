Xbox Series X|S: introdotto un limite temporale per i file caricati su Xbox Network

Dopo aver illustrato le novità dell'Update di settembre di Xbox Series X|S, i progettisti Microsoft incaricati di evolvere l'ecosistema software delle piattaforme verdecrociate si riaffaccia su Xbox Wire per annunciare un'importante novità legata al sistema di salvataggio delle 'catture ingame' tramite Xbox Network.

Come spiegatoci da Jonathan Hildebrandt, Principal Manager del team deputato a gestire l'Xbox Experiences delle piattaforme dell'ecosistema Xbox, a partire da oggi mercoledì 27 settembre è stato introdotto un limite temporale di novanta giorni per tutte le immagini e le scene di gameplay archiviate sulla rete Xbox (escluse quindi le 'catture' salvate in locale sulla memoria interna della propria console Xbox One o Series X|S).

Tutti coloro che utilizzano Xbox Network per salvare i momenti più rappresentativi della propria esperienza di gioco su piattaforme Microsoft, di conseguenza, sono invitati a effettuare regolarmente il backup delle proprie 'catture ingame'. A tal proposito, Hildebrandt ricorda che le operazioni di backup dei propri file di gioco salvati su Xbox Network possono essere effettuate sia in locale, con l'ausilio di un hard disk esterno o di un supporto di memorizzazione temporaneo (come chiavette USB), sia attraverso i server cloud di OneDrive, anche se in questo caso sono previste delle limitazioni legate al quantitativo massimo di GB da poter utilizzare con ogni account Microsoft.

Prima di lasciarvi ai commenti, e al link di Xbox Wire dove vengono spiegati tutti i passaggi da compiere per salvare o modificare le proprie clip ingame, vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere il nostro speciale su cosa vuol dire Xbox, il significato e l'origine del nome.