Xbox Series X|S, il lancio è un successo: Microsoft ringrazia i fan e svela alcuni dati

La dirigente responsabile del gaming engineering di Xbox, Liz Hamren, celebra il successo del lancio di Xbox Series X e S snocciolando tutta una serie di dati accompagnati dall'immancabile ringraziamento ai fan che hanno consentito alla casa di Redmond di ottenere questo risultato.

L'alta dirigente di Microsoft esordisce ricordando che "grazie a voi, il lancio di Xbox Series X|S rappresenta il lancio di maggior successo nella nostra storia". Pur senza fornire indicazioni sul numero totale di console vendute, Hamren condivide quindi i dati ottenuti da Microsoft nelle 24 ore successive alla commercializzazione globale della nuova famiglia di piattaforme verdecrociate:

Xbox Series S ha generato più alto numero di nuovi giocatori entrati nell'ecosistema Xbox che sia mai stato registrato per il lancio di una nuova console Microsoft

ha generato più alto numero di entrati nell'ecosistema Xbox che sia mai stato registrato per il lancio di una nuova console Microsoft I 3.594 giochi accessibili su Xbox Series X e S, tra retrocompatibilità evoluta e titoli Ottimizzati per la nextgen, coprono quattro generazioni e stabiliscono un record per il maggior numero di giochi mai disponibili per il lancio di una console Xbox

accessibili su Xbox Series X e S, tra retrocompatibilità evoluta e titoli Ottimizzati per la nextgen, coprono quattro generazioni e stabiliscono un record per il maggior numero di giochi mai disponibili per il lancio di una console Xbox Il 70% delle console Xbox Series X e Xbox Series S acquistate al lancio sono state collegate ad account con abbonamenti Xbox Game Pass nuovi o già attivi

La dirigente di Microsoft ricorda inoltre come, per il lancio di Xbox Series X e S avvenuto il 10 novembre, è stato possibile accedere a oltre 40 giochi Ottimizzati come Assassin's Creed Valhalla, Destiny 2 Oltre la Luce, DiRT 5 o Yakuza Like a Dragon e titoli Xbox Game Studios come Gears 5 o Forza Horizon 4: di questi, 30 vantano il supporto al sistema Smart Delivery che consente all'utenza Xbox One di ricevere gratis l'update nextgen.