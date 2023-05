Xbox Series X|S, leak svela prezzi e dettagli di controller e cuffie a tema Starfield

L'infallibile leaker billbil-kun torna alla carica svelando nuove informazioni sul controller speciale di Starfield per Xbox Series X|S, già trapelato in rete dalla Cina nel corso dei mesi precedenti.

Il noto insider, che puntualmente svela correttamente i giochi PlayStation Plus e capace di anticipare numerosi annunci ufficiali, era già a conoscenza di due nuovi accessori Xbox in edizione limitata in arrivo nei prossimi mesi. Era già noto che si trattasse di un controller e di un paio di cuffie wireless, rispettivamente con nome in codice "Ogden" e "Orren". Tuttavia, non si conoscevano l'identità, le colorazioni e altri dettagli di questi accessori.

Grazie alle informazioni recentemente raccolte, l'insider ha confermato che "Ogden" e "Orren" corrispondono ad un controller e un headset con marchio Xbox ufficiale a tema Starfield. Entrambi i prodotti arriveranno sia negli Stati Uniti che in Europa. Sono stati rivelati anche i prezzi in entrambi i mercati: €74,99/$79,99 per il controller e 124,99/$124,99 per le cuffie wireless.

Stando a billbil-kun, gli accessori saranno rivelati ufficialmente all'Xbox Showcase e potrebbero essere messi in commercio già a giugno, a dispetto del debutto fissato al 6 settembre di Starfield. L'insider non ha però confermato che l'aspetto del controller corrisponderà a quello emerso nei leak precedenti.