Xbox Series X|S: la lotta di Microsoft alla tossicità online nel nuovo Transparency Report

L'impegno di Microsoft per contrastare la tossicità online su Xbox è al centro del terzo Transparency Report, un documento redatto dalla casa di Redmond per mostrare gli sforzi profusi nel creare esperienze più sicure su piattaforme dell'ecosistema verdecrociato.

I punti salienti di questo report che copre il periodo tra gennaio e giugno 2023 elencano tutti gli interventi più importanti e rappresentativi che Microsoft ha compiuto per contrastare, prevenire e punire la tossicità e le molestie online. Il colosso tecnologico americano sottolinea l'importanza della supervisione umana in congiunzione con le più evolute capacità dell'Intelligenza Artificiale in materia di sicurezza.

Il team verdecrociato parte quindi dall'uso responsabile dell'IA per prevenire la tossicità al lavoro svolto sulle misurazioni dei contenuti bloccati, con oltre 4,7 milioni di contenuti bloccati prima di raggiungere i giocatori. Viene inoltre rimarcato l'impegno sulla maggiore attenzione nell'identificare e affrontare qualsiasi comportamento abusivo, compresi i discorsi d'odio, il bullismo e le molestie: in tal senso rientra il lavoro svolto dalla casa di Redmond per aumentare i provvedimenti proattivi ed emettere 84mila procedimenti per molestie e bullismo.

Sulle pagine di Xbox Wire, il team Xbox tratta inoltre gli aspetti legati al sistema di moderazione vocale reattiva di Xbox Series X|S e al comportamento dei giocatori dopo l'applicazione delle norme, con l'analisi del comportamento dopo aver ricevuto un provvedimento. Le prime informazioni indicano che la maggior parte dei giocatori non viola i Community Standard dopo aver ricevuto un provvedimento e si impegna positivamente con il resto degli utenti Xbox.