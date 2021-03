Xbox Series X|S: Microsoft lavora per abilitare l'FPS Boost con i giochi Bethesda

In occasione del roundtable messo in piedi da Microsoft per accogliere al meglio Bethesda Softworks e ZeniMax Media nella famiglia di Xbox, sono giunte interessanti novità legate alla funzione FPS Boost di Xbox Series X|S, grazie alla quale i giochi delle passate generazioni vengono riproposti con dei framerate raddoppiati, se non quadruplicati.

Nel corso del livestream, Microsoft ha dichiarato che i suoi team interni stanno lavorando alacremente per riuscire ad abilitare nel più breve tempo possibile l'FPS Boost di Xbox Series X|S con i giochi retrocompatibili sviluppati da Bethesda. Questo permetterà ai possessori delle due console next-gen di godersi i capolavori della software house liberi dalle limitazioni tecniche ancora legate all'hardware di Xbox One. Anche in questo caso, la casa di Redmond ha semplicemente fatto accenno alla novità e non ha fornito dettagli specifici riguardo al numero di giochi che verranno coinvolti nell'operazione, ma Aaron Greenberg ha assicurato che "presto" arriveranno aggiornamenti al riguardo.

Intanto, con l'aggiornamento del firmware distribuito soltanto pochi giorni fa, Microsoft ha già introdotto la possibilità di attivare o disattivare a piacimento l'FPS Boost e l'Auto HDR per i giochi retrocompatibili direttamente dalla dashboard di Xbox Series X|S.

Sebbene non siano arrivati nuovi annunci durante il roundtable, è stato confermato che un evento con protagonisti Bethesda e Xbox arriverà nel corso dell'estate, molto probabilmente in concomitanza con l'apertura dell'E3 2021, che ricordiamo si svolgerà interamente in formato digitale. Segnaliamo infine che, a partire da domani venerdì 12 marzo, saranno introdotti nel catalogo di Xbox Game Pass 20 giochi targati Bethesda.