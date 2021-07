Xbox Series X|S: Microsoft lavora su rendering e upscaling basati su machine learning

Con l'avvio della nona generazione videoludica sta diventando sempre più importante concentrarsi su nuove tecniche di rendering basatae su algoritmi dell'IA. Come dimostrato da Nvidia DLSS, queste permettono di incrementare la qualità di un videogioco senza andare a sovraccaricare la macchina incaricata di rederizzare il software.

Già Epic Games e Nvidia stanno rispettivamente puntando su Temporal Super Resolution e DLSS per sfruttare le potenzialità dell'Intelligenza Artificiale e aumentare prestazioni e qualità grafica dei videogiochi. AMD mira allo stesso risultato, ma lo fa con Fidelty FX Super Resolution (disponibile in versione preview per PC e Xbox Series X|S), tecnica che attua un upscaling dell'immagine e non propriamente una ricostruzione artificiale come accade con il DLSS o anche il checkerboard rendering.

Stando a quanto emerso da un recente annuncio di lavoro, anche Microsoft è intenzionata a seguire questo trend. L'azienda staunitense è in cerca di nuovi collaboratori per sfruttare DirectML API, la sua libreria basata su DirectX appositamente concepita per il machine learning, per migliorare le performance dei giochi su Xbox Series X|S e creare un gap qualitativo con la concorrenza. In particolare, il colosso di Redmond è in cerca di ingegneri già molto esperti in grafica 3D e machine learning, e si dice interessata a programmatori con almeno 5 anni di esperienza per la posizione di Senior Softwar Engineer, e con almeno 10 anni di esperienza per quella di Principal Software Engineer for Graphics.

Tra le tecniche che per il momento stanno riscuotendo il maggior successo in questo campo c'è sicuramente il DLSS di Nvidia, recentemente applicato nella sua versione 2.2 in Cyberpunk 2077 tramite una mod. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo al nostra Speciale su Nvidia DLSS.