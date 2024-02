Xbox Series X|S: Microsoft 'mette il turbo' ai download in background mentre si gioca

Mentre cresce l'attesa per l'annunciato Podcast sul Futuro di Xbox, la casa di Redmond rende disponibile una nuova versione in beta testing del prossimo Firmware Update di Xbox Series X|S che introduce delle importanti migliorie nel sistema di gestione dei download in background mentre si gioca.

Dalle pagine di Xbox Wire apprendiamo infatti che la versione Preview per utenti del programma di testing Xbox Insider del nuovo aggiornamento del software di sistema di Xbox Series X|S si ripromette di velocizzare i download con un videogioco già in esecuzione.

"Abbiamo apportato ulteriori ottimizzazioni alla rete per migliorare il download dei contenuti durante l'esecuzione dei giochi", spiega Microsoft nel passaggio delle note della patch che descrive gli interventi compiuti per garantire una maggiore velocità nei download in background mentre si gioca.

Le migliorie apportate al sistema di gestione dei download in background dovrebbe rientrare nell'elenco delle funzionalità inedite e delle migliorie previste dal prossimo Firmware Update di Xbox Series X|S, previsto indicativamente nelle prossime settimane. Per quanto riguarda il futuro dell'ecosistema Xbox, nei giorni scorsi Phil Spencer avrebbe rassicurato i dipendenti sulla produzione di nuove console Xbox.