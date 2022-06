Xbox Series X|S: Microsoft modifica i menu per le memorie esterne, novità in arrivo?

Dopo aver appreso la notizia dell'arrivo di FidelityFX Super Resolution 2 nei kit di sviluppo di Xbox Series X|S, ecco che sui social spunta un'altra novità molto interessante riguardante il sistema operativo delle console Microsoft.

Eden Marie, la Engineering lead di Xbox, ha condiviso un tweet che potrebbe aver preannunciato l'arrivo di importanti novità per il software delle due macchine da gioco. Il post in questione sottolinea le modifiche apportate di recente all'interfaccia attraverso la quale gli utenti possono gestire le unità di memoria esterne, le quali possono essere utilizzate sia per memorizzare giochi che per contenere screenshot e acquisizioni video. Il dettaglio più interessante è nel messaggio che la sviluppatrice ha accompagnato alle immagini, poiché suggerisce che questi cambiamenti sono stati realizzati in previsione di future feature. Purtroppo non possiamo sapere di cosa si tratti, ma è probabile che qualcosa stia bollendo in pentola e che presto Microsoft annuncerà nuove funzionalità per le sue console.

In attesa di scoprire quali saranno le feature in questione, vi ricordiamo che Microsoft ha recentemente svelato il motivo per cui i controller Xbox Series X|S sono introvabili nei negozi di tutto il mondo.