Xbox Series X|S: Microsoft già pensa ad una console con SSD più veloce?

In quanto a potenza bruta Xbox Series X supera PlayStation 5, ma ciò non significa che quest'ultima non abbia delle freccia al suo arco. La console di Sony monta infatti un SSD complessivamente più performante, capace di trasferire dati a 5,5 GB/s, una velocità nettamente superiore ai 2.4 GB/s di Xbox Series X (ed S).

Microsoft, in ogni caso, sembra essere già al lavoro su una nuova console della famiglia Xbox Series dotata di un SSD più performante, almeno stando a quanto lasciato intendere da Phil Spencer nel corso di una recente intervista concessa a Kotaku. Quando l'intervistatore gli ha chiesto esplicitamente se Microsoft intende offrire in futuro una console con un SSD più veloce, il boss di Xbox ha risposto: "Come avete potuto notare nelle passate generazioni, noi creiamo varie iterazioni di un hardware. Abbiamo già cominciato, sapete? Il nostro team non smette di lavorare dopo aver finalizzato le specifiche di una console".

Le nuove parole di Spencer sono perfettamente in linea con quelle che ha speso lo scorso mese in un'intervista concessa a Yahoo Finance. In quell'occasione, il boss di Xbox ha affermato chiaramente che, nonostante Xbox Series X e S non siano ancora arrivate sul mercato, Microsoft è già al lavoro su una nuova console.

Nel corso della medesima chiacchierata con Kotaku, Spencer ha anche spiegato che Microsoft non ha bisogno di vendere The Elder Scrolls 6 su PS5 per dare un senso all'investimento da 7,5 miliardi di dollari per l'acquisizione di Bethesda.