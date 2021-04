Xbox Series X|S: Microsoft prevede carenza di scorte almeno fino a giugno

Le console next-gen sono sul mercato dallo scorso novembre, eppure sono tanti gli utenti che non sono ancora riusciti a mettere le mani sulla propria PlayStation 5 o Xbox Series X|S. Microsoft ha fornito un nuovo commento all'interno del suo ultimo report finanziario, in cui è stato sottolineato il grande successo di Xbox Game Pass.

Intorno al periodo di lancio delle piattaforme di nuova generazione, Tim Stuart del team Xbox aveva previsto che, all'arrivo del Q4 dell'anno fiscale di Microsoft, la situazione scorte sarebbe andata migliorando. Il pronostico ha avuto vita breve, dal momento che i vertici della compagnia di Redmond hanno dovuto cambiare idea a fronte dei problemi continuativi legati ai semiconduttori che sta limitando in maniera significativa la produzione delle console Xbox.

Nel corso del recente incontro con gli investitori, Amy Hood, CFO di Microsoft, ha discusso delle previsioni aggiornate della compagnia d'oltreoceano. Sebbene le entrate dovrebbero continuare a crescere stando al trend attuale, Hood precisa che l'offerta di Xbox Series X|S non riuscirà ad essere al passo della domanda prima della fine del nuovo trimestre, che terminerà il 30 giugno 2021. In particolare, Hood afferma che "La grande domanda per Xbox Series X ed S continuerà a essere limitata dalla sua offerta" almeno fino alla fine del quarto trimestre.

Difficile dire se dopo la data sopraindicata le cose cambieranno, ma sembra che per almeno parte dell'estate saranno poche le scorte di Xbox Series X|S presenti nei negozi. Nel frattempo il presidente Joe Biden sta cercando di arginare il problema finanziando in maniera più decisa la capacità produttiva di semiconduttori interna agli Stati Uniti d'America.