Xbox Series X|S: non aprirete più Xbox Assist per sbaglio dopo il nuovo update

Se siete fra quei giocatori che con l'arrivo di Xbox Series X|S hanno cominciato ad aprire per sbaglio l'app Xbox Assist dopo i cambiamenti dell'interfaccia della conosole, sarete lieti di apprendere che Microsoft ha finalmente risolto questo piccolo problema con un nuovo update.

Sebbene l'interfaccia utente delle console Xbox sia rimasta sostanzialmente coerente negli ultimi anni, Microsoft ha progressivamente inserito alcune piccole modifiche al layout della dashboard. Fra questi cambiamenti, abbiamo avuto anche l'aggiunta di Xbox Assist, uno strumento di supporto integrato che i giocatori in necessità di aiuto possono agevolmente consultare direttamente sulla console.

Il problema si è posto nel momento in cui Xbox Assist è stato posizionato alla base della dashboard, proprio dove gli utenti erano abituati a dirigersi automaticamente premendo il tasto RT per chiudere o gestire i propri giochi installati. A causa della memoria muscolare sviluppata negli anni precedenti, molti giocatori hanno quindi cominciato ad aprire sempre più spesso l'applicazione di supporto per sbaglio. Per fortuna, non ci sarà più da sentirsi frustrati: come confermato da alcuni utenti su reddit, Microsoft ha provveduto ad apportare una modifica con il nuovo update della console next-gen, per cui l'app Xbox Assist è ora inserita all'interno di un sotto-menù; sebbene si trovi sempre in basso nella dashboard, dovrete ora manualmente spostarvi con il D-pad o la levetta analogica per posizionarvi sull'icona apposita.

A quanto pare, è stato proprio il feedback degli utenti a fare la differenza: l'utente reddit Workwombat, membro verificato dello staff di Xbox, ha confermato che l'operazione di cambiamento è stata avviata proprio in seguito alle lamentele.

A proposito di novità apportate recentemente con l'aggiornamento del firmware della console, Xbox Series X|S vi avvisano ora se i vostri giochi in esecuzioni possono rallentare la velocità di download dei contenuti digitali. Ricordiamo infine che le piattaforme Microsoft si apprestano ad accogliere la funzione FPS Boost che sarà in grado di raddoppiare il frame-rate di alcuni giochi retrocompatibili.