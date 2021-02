Xbox Series X|S: nuova esclusiva nel 2021 grazie ad un'acquisizione, secondo un rumor

Non si arrestano le voci che vogliono Microsoft ancora in vena di compere: dopo la notevole campagna acquisti culminata con l'acquisizione di Bethesda (che presto verrà presa in esame dell'Antitrust europea), sembra che la casa di Redmond sia intenzionata a rinfoltire la schiera dei suoi studi first party.

Se già l'insider XboxRagnar aveva suggerito l'imminente acquisizione di un'altra grande compagnia pronta ad unire le forze con Microsoft, ci ha pensato il noto YouTuber ACG a mettere altra carne sul fuoco. Stando al content creator, una nuova esclusiva di cui non sappiamo ancora nulla sarebbe in arrivo su PC Windows e Xbox Series X|S nel corso del 2021.

Le informazioni non si fermano qui: stando a quanto apprendiamo dal video che trovate in calce alla notizia, Microsoft avrebbe persino intenzione di acquisire lo studio di sviluppo autore di questo misterioso titolo, facendo sì che il progetto diventi a tutti gli effetti un'esclusiva per le sue piattaforme. ACG ha dichiarato di non voler divulgare ulteriori dettagli per non mancare di rispetto ad alcuni suoi conoscenti che lavorano all'interno della software house.

Come sempre in questi casi, vi raccomandiamo di prendere con le pinze le informazioni riportate, in attesa che Microsoft sveli ufficialmente le sue prossime mosse. Nel frattempo sono emersi ulteriori voci di corridoio che vorrebbero Compulsion Games al lavoro su un nuovo ambizioso tripla A in esclusiva per PC e Xbox Series X|S.