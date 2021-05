Xbox Series X|S: una nuova IP vi lascerà sbalorditi e debutterà in Game Pass al day-one

Negli ultimi anni la famiglia degli Xbox Game Studios è cresciuta a dismisura, raggiungendo la ragguardevole cifra di 23 componenti. I progetti in lavorazione sono molteplici e per gran parte ancora sconosciuti, e la curiosità di scoprire cosa sta bollendo in pentola è davvero tanta, specialmente dopo aver ascoltato le parole di Ben Decker.

Durante una recente chiacchierata con GamesRadar, l'Head of Gaming Services di Xbox ha spedito l'hype oltre le stelle anticipando l'esistenza di una nuova IP non ancora annunciata che farà uscire i giocatori Xbox fuori di testa, e che come tutte le esclusive della casa verrà messa a disposizione fin dal day-one in Game Pass. "Il 55% di coloro che abbiamo intervistato ha detto che il motivo principale per cui si abbonano a Game Pass sono i nuovi giochi al day-one. Questo è il motivo per cui stiamo facendo questi investimenti. Abbiamo 23 studi tra Xbox e Bethesda, che stanno lavorando ad Halo, Forza, Fallout e a una nuova IP di cui non vi abbiamo ancora parlato e che vi manderò fuori di testa. Possiamo darvi tutto questo al day-one in Xbox Game Pass".

Con l'E3 2021 alle porte, è possibile che non dovremo attendere ancora molto tempo prima di scoprire di cosa si tratta. Microsoft, ricordiamo, ha già confermato la presenza alla fiera losangelina, al contrario di Sony. A proposito di Xbox Game Pass, segnaliamo che domani arrivano Final Fantasy X/X-2 HD Remaster, Just Cause 4 Reloaded, Psychonauts, Red Dead Online e Remnant From The Ashes.