Xbox Series X, nuove scorte vendute con lotteria in UK: 'opportunità eque per tutti'

Continuano a registrarsi carenze di scorte per i nuovi hardware Sony e Microsoft, ma qualcosa sembra sbloccarsi dopo l'esaurimento di PlayStation 5 e Xbox Series X in occasione dei rispettivi Day One.

In particolare, diversi distributori stanno confermando in queste ore l'arrivo di ulteriori unità, con imminente messa in vendita. Nella nostra penisola, ad esempio, Euronics conferma nuove PS5 in arrivo il 3 dicembre, mentre in Gran Bretagna, la catena Box annuncia l'arrivo di Xbox Series X in due differenti ondate, il prossimo 7 e 14 dicembre. La notizia è particolarmente interessante perché il rivenditore ha deciso di prendere una decisione drastica per gestire la distribuzione delle console ai consumatori. Gli hardware non potranno essere acquistati direttamente, ma soltanto in seguito ad una procedura di estrazione. Gli utenti interessati dovranno compilare un apposito form online e, se saranno fortunati, saranno ricontattati da Box per concludere l'acquisto.



"Abbiamo preso la decisione di utilizzare una lotteria così che i clienti possano ricevere un'equa opportunità di acquistare una Xbox Series X, mantenendo al contempo il nostro sito online durante la procedura. - hanno dichiarato i vertici della catena britannica - Questo assicura una transazione fluida e impedisce ai clienti di scontrarsi gli uni con gli altri su di un sito messo a dura prova da un enorme traffico di persone che cercano di comprare il medesimo prodotto nello stesso momento". Una pratica diffusa da tempo in molti negozi giapponesi e che potrebbe contribuire a ridurre i fenomeni di speculazione, come la recente accaparramento di oltre 1.000 Xbox Series X a fini di rivendita a prezzo maggiorato.