Xbox Series X|S: nuovo browser e tanti fix nell'update per gli Insider

Tutti i possessori di una console della famiglia Xbox (Xbox Series X|S o Xbox One) che sono iscritti al programma degli Xbox Insider e fanno parte del Delta ring possono ora scaricare in anteprima il prossimo aggiornamento del sistema operativo.

Sul sito ufficiale della divisione gaming del colosso di Redmond sono anche apparsi i dettagli in merito all'update 2108.210705-2200. Una delle principali novità della nuova versione dell'OS di Xbox consiste nel rinnovato browser Microsoft Edge, i cui cambiamenti non vengono però specificati all'interno del changelog. Oltre al nuovo Edge, l'update implementa anche una corposa serie di fix che sistemano alcuni fastidiosi problemi come quello legato all'assenza di audio nelle clip registrate in Game DVR oppure all'errore 0x80070570, che impedisce di avviare i giochi installati su una memoria esterna. Ovviamente l'aggiornamento non è ancora nella sua forma definitiva e presenta quindi anche una serie di problematiche note che sono state segnalate da Microsoft sul sito ufficiale per preparare gli utenti che vogliono testare il software in questione.

In attesa di scoprire quando l'aggiornamento arriverà per tutti i giocatori, vi ricordiamo che proprio qualche ora fa è stato pubblicato l'update che abilita l'FPS Boost su Dark Souls 3 e gli permette di girare a 60fps anche su Xbox Series X|S.