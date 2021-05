Xbox Series X|S omaggia la prima Xbox: la dashboard diventa uno sfondo

L'inizio del 2021 ha portato con sé molti retroscena sui primi anni di presenza di Microsoft all'interno del mercato videoludico, inclusi interessanti dettagli sulla nascita della prima Xbox.

Ora, il colosso di Redmond ha deciso di riservare alla propria community una piccola ma gradita sorpresa, attivando un omaggio proprio al primo hardware verdecrociato. A segnalarlo è Tom Warren, giornalista parte della redazione di The Verge, tramite il Tweet che trovate in calce a questa news. In allegato al cinguettio, è infatti presente un breve filmato che presenta un nuovo sfondo dinamico per Xbox Series X e Xbox Series S.



Come facilmente intuibile, quest'ultimo è dedicato proprio alla prima Xbox, della quale ricrea la dashboard originale. Non a caso, del resto, il nome scelto per indicare lo sfondo è proprio "The Original" - "L'Originale". Il contenuto speciale a tema Xbox è già disponibile per tutti gli utenti Xbox Series X e Xbox Series S, che possono dunque impostarlo come sfondo nostalgico per la propria console di nuova generazione.



Nel frattempo, si sta ormai entrando ufficialmente in clima pre E3 2021, con una vasta selezione di rumor, che vorrebbero Microsoft pronta a presentare le nuove esclusive Xbox e i prossimi giochi Bethesda ad un evento estivo dedicato.