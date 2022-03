Xbox Series X|S e One: arriva un'importante modifica alla modalità Risparmio Energetico

Nel corso delle ultime ore Microsoft ha pubblicato sul sito ufficiale Xbox un lungo post dedicato al suo impegno per l'ambiente, il quale contiene anche importanti informazioni relative ad una funzionalità delle console di nuova e vecchia generazione.

Sembrerebbe infatti che ora la modalità Risparmio Energetico non solo consumi circa 20 volte meno rispetto alla modalità Standby, ma che sia anche in grado di scaricare aggiornamenti di sistema e update dei giochi installati. Si tratta questo solo di uno dei tanti argomenti di cui si è parlato nel lunghissimo post, il quale evidenzia come il colosso di Redmond stia utilizzando materiali riciclati nella produzione di Xbox One S, stia puntando ad alimentare i server di Xbox Cloud Gaming con fonti rinnovabili e modificando il materiale utilizzato per le gift card per ridurre lo spreco di circa 500.000 Kg di plastica ogni anno. In generale, si punta a raggiungere gli obiettivi più grandi entro il 2030, anno nel quale persino gli accessori e le console dovrebbero essere al 100% riciclabili (incluse le loro confezioni).

A proposito di novità a tema Microsoft, vi ricordiamo che proprio oggi è stata aggiornata la lista ufficiale dei titoli Xbox Game Studios compatibili con Steam Deck e, purtroppo, Gears 5 e Flight Simulator non ne fanno parte.