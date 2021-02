Xbox Series X|S e One ora vi avvisano se la velocità di download è limitata mentre giocate

Inizialmente disponibile soltanto per gli utenti facenti parte del programma Xbox Insider, una utile funzionalità di Xbox Series X|S e Xbox One è ora disponibile per tutti con l'arrivo dell'ultimo aggiornamento firmware delle console Microsoft.

Come testimoniato da alcuni utenti reddit che si sono resi conto della novità, le informazioni presenti nella dashboard delle console Xbox vi avviseranno d'ora in avanti in caso la velocità di download possa essere limitata a causa dell'esecuzione di un gioco in particolare. Naturalmente la feature potrà attivarsi sia che abbiate messo a scaricare un videogame in formato digitale, sia che venga avviato il download di un aggiornamento software o contenuti aggiuntivi vari.

Stando a quanto viene riportato dai possessori di Xbox Series X|S, il rallentamento può essere causato solo dall'ultimo gioco che avete avviato e messo momentaneamente in pausa, e non avrà nulla a che fare con il Quick Resume delle due console next-gen: potrete dunque tenere in stand-by i vostri giochi senza inficiare la qualità del download di contenuti digitali.

A proposito di novità in casa Microsoft, è stato recentemente annunciato da Microsoft l'arrivo della funzione FPS Boost, in grado di raddoppiare, se non quadruplicare in certi casi, il frame-rate di giochi selezionati senza che ci sia bisogno di una patch apposito distribuita dagli sviluppatori.