Xbox Series X|S e One: anche Biomutant tra i giochi gratis per il weekend

Microsoft ha ufficialmente dato il via ad un altro fine settimana con i Free Play Days, l'iniziativa grazie alla quale i giocatori Xbox Series X|S e One possono scaricare senza costi aggiuntivi una piccola selezione di giochi con i quali intrattenersi nel weekend.

La promozione, dedicata solo ed esclusivamente ai giocatori che dispongono di un abbonamento attivo a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate, consente di scaricare e giocare già da ora i seguenti giochi:

Biomutant

PGA Tour 2K21

Hunting Simulator 2

L'iniziativa resterà valida fino al prossimo lunedì 1 novembre 2021 alle ore 8:59 del fuso orario italiano. Per scaricare i giochi basta visitare la loro pagina sul Microsoft Store o avviare il download da remoto tramite l'applicazione ufficiale Xbox, dalla quale basta premere un tasto per iniziare a scaricare il prodotto sulla console associata. Chiunque volesse poi procedere all'acquisto alla fine del weekend di prova gratuita potrà approfittare di una serie di sconti che riguardano ognuno dei titoli inclusi nella promozione. Va inoltre precisato che i progressi registrati nella fase di prova possono essere mantenuti nel caso in cui si decidesse di acquistare l'edizione completa.

