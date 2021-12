Xbox Series X|S e One: come cambiare lo sfondo della dashboard tramite il browser

Avete voglia di modificare l'immagine che fa da sfondo alla dashboard della vostra Xbox Series X|S o della vostra Xbox One ma non avete voglia per via dei numerosi passaggi da seguire? Sappiate allora che Microsoft sta per implementare un nuovo metodo molto più semplice, pratico e veloce.

Il procedimento coinvolge il browser proprietario del colosso di Redmond, Edge, il quale è già installato su tutte le console di nuova e vecchia generazione. Se avete un PC e sapete come effettuare il cambio dello sfondo direttamente da un'immagine trovata sul web, sappiate che i passi da seguire sono gli stessi e non cambiano di una virgola. Una volta individuata un'immagine su un social network o in giro per qualche sito (possibilmente in alta risoluzione o addirittura in 4K, altrimenti la resa a schermo sarà scarsa), posizionate il cursore su di essa ed aprite il menu contestuale, ovvero l'equivalente della pressione del tasto destro del mouse: vi apparirà un menu a tendina con numerose voci, tra le quali troviamo anche quella che permette di impostare il nuovo sfondo con un click. Tornate ora alla home per visualizzare il vostro nuovo e fiammante sfondo della dashboard di Xbox One o di Xbox Series X|S.

Va precisato che questo sistema è attualmente attivo solo per coloro i quali fanno parte del programma Xbox Insider e hanno aggiornato la console con la versione Alpha del firmware in arrivo prossimamente. Questo significa che potrete cambiare lo sfondo della vostra dashboard grazie ad Edge solo quando l'update verrà pubblicato per tutti da parte di Microsoft.

