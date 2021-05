Xbox Series X|S e One come PC: Microsoft Store aumenta i guadagni per i team di sviluppo?

Si torna a discutere di un tema di assoluto rilievo all'interno dell'industria videoludica, ovvero la spartizione dei guadagni tra creativi e canali di distribuzione digitali.

Un aspetto del quale si discute da molto tempo ed esploso con particolare risonanza in seguito all'avviarsi del conflitto giudiziario tra Apple ed Epic Games connesso al "caso" Fortnite: Battaglia Reale. Un evento che ha sicuramente rappresentato un punto di rottura e che ha contribuito a portare la tematica anche all'attenzione del grande pubblico. Di recente, la community degli sviluppatori si è espressa per mezzo di un sondaggio condotto dagli organizzatori della GDC 2021, con il quale gli autori videoludici hanno descritto come ingiustificata la quota del 30% trattenuta dagli store sulle vendite dei titoli.



Proprio di recente, il colosso di Redmond ha deciso di modificare la propria politica su questo fronte, annunciando un aumento della quota per gli sviluppatori per le vendite su PC tramite Microsoft Store. Quest'ultima passerà infatti presto dal 70% all'88%, con una parallela riduzione della percentuale trattenuta dal distributore, che passerà dal 30% al 12%. Annunciata solo per PC, questa manovra potrebbe però presto coinvolgere anche il settore console, con la medesima iniziativa attuata anche per Xbox One e Xbox Series X|S. A suggerirlo, è un documento interno di casa Microsoft trapelato in seguito al proseguire della causa tra Epic Games ed Apple, in maniera simile a quanto accaduto per le indiscrezioni su di un possibile arrivo di STALKER 2 su PS5.



Al momento, non vi sono conferme ufficiali sul possibile cambiamento delle politiche Microsoft Store su console Xbox: per saperne di più sarà dunque necessario attendere eventuali dichiarazioni del colosso di Redmond.