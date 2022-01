Xbox Series X|S e One, cosa desiderano gli utenti? Le feature e le migliorie più richieste

Hanno parecchio di cui essere orgogliosi in casa Microsoft:Xbox Series X e S stanno vendendo più velocemente di qualsiasi altra Xbox nonostante la crisi dei semiconduttori, e l'offerta dei servizi non è mai stata così variegata e solida come adesso. Non tutto è perfetto in ogni caso, e i margini di miglioramento non mancano affatto.

L'ecosistema Xbox necessita ancora di qualche miglioria, pertanto sul finire dello scorso anno a Jez Corden di Windows Central è venuta la brillante idea di chiedere direttamente ai giocatori quali sono gli aggiustamenti e le feature che desiderano maggiormente. Nel corso di queste settimane hanno risposto oltre 1.000 utenti, un campione certamente non vastissimo, ma comunque consistente e pescato nell'ambito di una comunità di gradi appassionati.

Corden ha così scoperto che la fetta più consistente della torta, corrispondente al 17%, desidera dei miglioramenti alle funzionalità di registrazione video e cattura degli screenshot. Segue un 16% che lamenta problemi al sistema operativo e un 14% che invece spera in un maggior supporto agli studi giapponesi. Sono invece molto pochi i giocatori interessati alla VR, un settore nel quale la concorrenza sta invece puntando tantissimo.

17% - Problemi del Game DVR

16% - Problemi di Xbox OS

14% - Supporto agli sviluppatori giapponesi

12% - Miglioramenti ai giochi first party

8% - Miglioramenti al sistema degli Achievement

6% - Altro

6% - Problemi di localizzazione

5% - Piano Famiglia per Xbox Game Pass

4% - Problemi all'App Xbox

2% - Problemi al cross-play

2% - Miglioramenti alla qualità della retrocompatibilità su Xbox Series S

2% - Realtà Virtuale (VR)

2% - Lamentele sulla qualità del marketing

Lo scorso novembre Microsoft ha assicurato di essere al lavoro sul miglioramento di Xbox DVR, inoltre non sembra intenzionata a rallentare con gli aggiornamenti al sistema operativo. È palese anche il consolidamento dei rapporti con le aziende giapponesi, che ha aiutato Xbox Series X|S a superare le vendite totali di One in Giappone in appena un anno, sebbene il divario con gli altri marchi sia ancora consistente. Ora la palla passa a voi: quali sono i campi in cui Microsoft deve assolutamente migliorare? Attendiamo i vostri commenti. Trovate l'analisi dettagliata del sondaggio al link allegato in calce.