Xbox Series X|S e One avranno una nuova interfaccia utente: debutto nei prossimi mesi

A margine dell'Xbox Game Showcase + Starfield Direct 2023, Microsoft ha trovato il tempo per parlare anche di questioni non direttamente legate ai videogiochi presentati, come ad esempio il continuo miglioramento dell'esperienza utente sulle console della casa.

I continui sforzi dei tecnici e degli ingegneri di Microsoft hanno condotto alla messa a punto di una nuova interfaccia utente per le console di casa Xbox, che i membri del programma Insider stanno testando da un bel po' di tempo. Ebbene, in un post affidato a Xbox Wire, la casa di Redmond ha annunciato che il roll out pubblico della nuova Home UI di Xbox Series X|S e One comincerà nei prossimi mesi.

"Stiamo rendendo la navigazione sulle console Xbox ancora più veloce e user-friendly lavorando ad un'interfaccia utente completamente nuova. Dopo averla testata nel programma insider per diversi mesi ed averla ripetutamente rifinita grazie al feedback dei membri Insider, daremo una rinfrescata alle funzioni di ricerca e avvieremo il roll out per tutti gli utenti nei prossimi mesi".

La nuova dashboard di Xbox Series X|S e One rende decisamente meno affollata la schermata principale spostando i riquadri dei giochi e delle applicazioni in basso, lasciando superiormente maggior respiro all'immagine di sfondo. Oltre ad appagare gli occhi, la nuova UI punta anche a rendere la navigazione nella libreria, nel Microsoft Store, nella sezione Xbox Game Pass, nel tab delle ricerche e nelle impostazioni ancora più rapida ed intuitiva.

Restando in tema di feature e servizi, segnaliamo che Xbox Game Pass Ultimate è destinato ad arrivare su NVIDIA GeForce Now.