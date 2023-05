Xbox Series X|S e One: Microsoft Rewards sempre a portata d'occhio con il nuovo update

Dopo l'aggiornamento di maggio per Xbox Series X|S e One, Microsoft ha compiuto un altro importante passo verso la completa integrazione del programma Rewards nell'interfaccia utente delle proprie console.

Nella giornata di oggi 17 maggio, la casa di Redmond ha messo a disposizione dei membri del canale Alpha Skip Ahead del programma Insider il nuovo aggiornamento di sistema 2308.230515-2200 per Xbox One e Series X|S. Grazie ad esso, alcuni giocatori selezionati casualmente possono ora visualizzare il bilancio dei loro punti Microsoft Rewards direttamente nella home screen della console, più precisamente nell'angolo dello schermo dove è situata l'Xbox Gamertag.

Per chi non lo sapesse, il programma Microsoft Rewards permette agli utenti della casa di Redmond di guadagnare dei punti effettuando delle ricerche con Bing, utilizzando Microsoft Edge, completando alcune attività giornaliere tramite browser web o l'applicazione di Bing per dispositivi mobili, e completando delle missioni giornaliere, settimanali e mensili su Xbox Game Pass. I punti guadagnati possono essere successivamente scambiati con premi di varia natura, come buoni Amazon e abbonamenti Spotify, oppure donati a svariate associazioni benefiche. Maggiori informazioni sono reperibili a questo indirizzo.

La novità è ora visibile solamente ad alcuni membri del programma Insider, dunque parliamo di una ristretta cerchia di videogiocatori, e sarà messa a disposizione pubblicamente solamente tra qualche settimana, quando verranno ultimati i test del nuovo aggiornamento di sistema. L'update pubblico di Xbox dello scorso 10 maggio, ricordiamo, ha introdotto una nuova scheda interamente dedicata alle quest di Microsoft Rewards, dunque quest'altra novità rappresenta un altro passo verso la completa integrazione del programma nella dashboard di Xbox Series X|S e One.