Xbox Series X|S e One, nuovi giochi in sconto: disponibili i nuovi saldi Xbox Store

Con un lieve ritardo sulla tabella di marcia abituale, i vertici di casa Xbox annunciano le nuove promozioni settimanali, ora disponibili nel catalogo di Xbox Store.

Come sempre, l'offerta è molto variegata ed include anche la possibilità di riscattare gratis Tell Me Why in occasione delle celebrazioni per il Pride Month. A tale speciale iniziativa, si affianca un'interessante selezione di riduzioni di prezzo, che coinvolgono produzioni quali Call of Duty: Black Ops Cold War, il nuovo Necromunda: Hired Gun (trovate sulle nostre pagine la recensione di Necromunda: Hired Gun a cura di Giuseppe Arace), No Man's Sky o Battlefield V. Di seguito, trovate un esempio delle promozioni attive al momento:

Sconti Giochi Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X

Battlefield 1 EA Play 75% Spotlight Sale

Battlefield 4 EA Play 75% Spotlight Sale

Fight Night Champion (Back Compat) EA Play 80% Spotlight Sale

NHL 21 EA Play 70% Spotlight Sale

Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 EA Play 80% Spotlight Sale

Unravel Two EA Play 80% Spotlight Sale

Call of Duty: Black Ops Cold War – Cross-Gen Bundle Optimized For Xbox Series X|S 35% DWG*

Call of Duty: Black Ops Cold War – Ultimate Edition Optimized For Xbox Series X|S 30% DWG*

Madden NFL 21 Superstar Edition Xbox One & Xbox Series X|S Smart Delivery 75% Spotlight Sale

Necromunda: Hired Gun Smart Delivery 15% Spotlight Sale

Madden NFL 21 Xbox One & Xbox Series X|S Xbox Game Pass 70% Spotlight Sale

No Man’s Sky Xbox Game Pass 50% DWG*

Nowhere Prophet Xbox Game Pass 30% DWG*

Overcooked! 2 Xbox Game Pass 50% DWG*

PHOGS! Xbox Game Pass 25% DWG*

Tell Me Why: Chapters 1-3 Xbox Game Pass 100% Spotlight Sale

Wasteland 3 (Xbox One) Xbox Game Pass 50% DWG*

Ages of Mages: The Last Keeper Xbox One X Enhanced 50% DWG*

Battlefield 1 Revolution Xbox One X Enhanced 85% Spotlight Sale

Battlefield V Standard Edition Xbox One X Enhanced 85% Spotlight Sale

MotoGP 19 Xbox One X Enhanced 75% DWG*

PixARK Xbox One X Enhanced 65% Spotlight Sale

Please, Don’t Touch Anything Xbox One X Enhanced 50% DWG*

Redout – Lightspeed Edition Xbox One X Enhanced 60% Spotlight Sale

Ruvato: Original Complex Xbox One X Enhanced 35% DWG*

Space Hulk: Tactics Xbox One X Enhanced 75% Spotlight Sale

Space Otter Charlie Xbox One X Enhanced 25% DWG*

The Occupation Xbox One X Enhanced 50% DWG*

Trover Saves the Universe Xbox One X Enhanced 65% DWG*

112th Seed Xbox One, Xbox Series X|S 40% Spotlight Sale

2URVIVE Xbox One, Xbox Series X|S 50% Spotlight Sale

Apex Legends – Champion Edition Xbox One, Xbox Series X|S 30% Spotlight Sale

Apex Legends – Lifeline And Bloodhound Double Pack Xbox One, Xbox Series X|S 20% Spotlight Sale

Battlefield 4 Premium Xbox One, Xbox Series X|S 50% Spotlight Sale

Battlefield 4 Premium Edition Xbox One, Xbox Series X|S 85% Spotlight Sale

Battlefield V Definitive Edition Xbox One, Xbox Series X|S 75% Spotlight Sale

Bear With Me: The Complete Collection Xbox One, Xbox Series X|S 70% Spotlight Sale

Brunch Club Xbox One, Xbox Series X|S 90% Spotlight Sale

Butcher Xbox One, Xbox Series X|S 70% Spotlight Sale

Cake Bash Xbox One, Xbox Series X|S 25% DWG*

Call of Duty: Black Ops Cold War – Standard Edition Xbox One, Xbox Series X|S 40% DWG*

CastleStorm – Definitive Edition Xbox One, Xbox Series X|S 60% Spotlight Sale

CATTCH Xbox One, Xbox Series X|S 25% DWG*

Coffee Crisis Xbox One, Xbox Series X|S 85% Spotlight Sale

Do Not Feed the Monkeys Xbox One, Xbox Series X|S 25% DWG*

Dragon Age: Inquisition – Game of the Year Edition Xbox One, Xbox Series X|S 60% Spotlight Sale

Ellen – The Game Xbox One, Xbox Series X|S 50% Spotlight Sale

Extinction Xbox One, Xbox Series X|S 80% Spotlight Sale

Extinction: Deluxe Edition Xbox One, Xbox Series X|S 80% Spotlight Sale

Grand Theft Auto V: Premium Online Edition & Whale Shark Card Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 60% DWG*

Guns, Gore and Cannoli 2 Xbox One, Xbox Series X|S 50% Spotlight Sale

Knightin’+ Xbox One, Xbox Series X|S 50% Spotlight Sale

Mahjong Adventure DX Xbox One, Xbox Series X|S 50% Spotlight Sale

NHL 21 Deluxe Edition Xbox One, Xbox Series X|S 70% Spotlight Sale

NHL 21 Great Eight Edition Xbox One, Xbox Series X|S 70% Spotlight Sale

NHL 21: Rewind Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 70% Spotlight Sale

Reflection of Mine Xbox One, Xbox Series X|S 50% Spotlight Sale

Rememoried Xbox One, Xbox Series X|S 70% Spotlight Sale

Sig.NULL Xbox One, Xbox Series X|S 10% Spotlight Sale

SIMULACRA Xbox One, Xbox Series X|S 30% Spotlight Sale

Task Force Kampas Xbox One, Xbox Series X|S 40% Spotlight Sale

The Infectious Madness of Doctor Dekker Xbox One, Xbox Series X|S 40% Spotlight Sale

The Outer Worlds: Board-Approved Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 25% DWG*

The Persistence Xbox One, Xbox Series X|S 50% DWG*

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy Xbox One, Xbox Series X|S 60% DWG*

UFC 4 Deluxe Edition Xbox One, Xbox Series X|S 60% Spotlight Sale

Ultimate Ski Jumping 2020 + Glaive: Brick Breaker Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 35% DWG*

Void Bastards: DeLUXe Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 60% DWG*

Worms Battlegrounds Xbox One, Xbox Series X|S 75% DWG*

Bear With Me: The Lost Robots Xbox One, Xbox Series X|S w/ Free Trial 70% Spotlight Sale

Marooners Xbox One, Xbox Series X|S w/ Free Trial 50% Spotlight Sale

UFC 4 Xbox One, Xbox Series X|S w/ Free Trial 60% Spotlight Sale

Lichtspeer: Double Speer Edition Xbox Play Anywhere 60% Spotlight Sale

Pinball FX3 – Iron & Steel Pack Xbox Play Anywhere 60% Spotlight Sale

Splash Blast Panic Xbox Play Anywhere 70% DWG*

SturmFront – The Mutant War: Ubel Edition Xbox Play Anywhere 25% DWG*

Wizards of Brandel Xbox Play Anywhere 40% DWG*

Sconti Giochi Xbox 360

Alien Rage Arcade 75% DWG*

Enemy Front Games On Demand 75% DWG*

Enemy Front Multiplayer Expansion Pack Add-On 67% DWG*

Fight Night Champion Backward Compatible 80% Spotlight Sale

Come di consueto, le nuove promozioni attive su Xbox Store resteranno disponibili solamente per un periodo di tempo limitato, con scadenza fissata al prossimo 7 giugno.