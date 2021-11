Xbox Series X|S e One, ondata di giochi in sconto: al via i nuovi saldi su Xbox Store

Dopo l'offerta che vede tre mesi di Xbox Game Pass per PC proposti a 1 euro, arriva su Xbox Store una nuova ondata di sconti e promozioni sui giochi per Xbox One e Xbox Series X|S.

Nel catalogo non mancano le possibilità di scelta, con ottime produzioni disponibili a prezzo ridotto. Si spazia da AAA quali Assassin's Creed: Valhalla e Hitman III, sino a rimasterizzazioni molto attese, come la Mass Effect Legendary Edition, proposta con ben il 40% di sconto. Non mancano poi Indie ampiamente apprezzati, come Call of the Sea, Children of Morta, Dead Cells o Frostpunk: Console Edition. Anche l'acclamato Hades è in promozione, con uno sconto del 20%.



Di seguito, trovate l'elenco completo dei titoli al momento in promozione su Xbox Store:

Giochi Xbox One e Xbox Series X|S in sconto

Star Wars Battlefront (Back Compat) EA Play 50% Epic Disney Sale

Star Wars Jedi: Fallen Order EA Play 60% Spotlight Sale

Star Wars Squadrons EA Play 65% Spotlight Sale

Marvel’s Avengers Endgame Edition Optimized For Xbox Series X|S 55% Spotlight Sale

MotoGP 21 – Xbox Series X|S Optimized For Xbox Series X|S 60% Spotlight Sale

Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition Optimized For Xbox Series X|S 60% Spotlight Sale

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition Optimized For Xbox Series X|S 60% Bundle Sale

Warhammer: Vermintide 2 Optimized For Xbox Series X|S 75% DWG*

Assassin’s Creed Bundle: Assassin’s Creed Valhalla, Assassin’s Creed Odyssey, and Assassin’s Creed Origins Smart Delivery 67% Bundle Sale

Assassin’s Creed Valhalla + Immortals Fenyx Rising Bundle Smart Delivery 50% Bundle Sale

Assassin’s Creed Valhalla + Watch Dogs: Legion Bundle Smart Delivery 50% Bundle Sale

HITMAN 3 – Deluxe Edition Smart Delivery 60% ID@Xbox Critically Acclaimed Sale

HITMAN 3 – Standard Edition Smart Delivery 60% ID@Xbox Critically Acclaimed Sale

Mass Effect Legendary Edition Smart Delivery 40% Bundle Sale

Necromunda: Hired Gun Smart Delivery 33% DWG*

Backbone Xbox Game Pass 20% ID@Xbox Critically Acclaimed Sale

Call of the Sea Xbox Game Pass 25% ID@Xbox Critically Acclaimed Sale

Children Of Morta Xbox Game Pass 60% ID@Xbox Critically Acclaimed Sale

Dead Cells Xbox Game Pass 35% ID@Xbox Critically Acclaimed Sale

Disneyland Adventures Xbox Game Pass 60% Spotlight Sale

Donut County Xbox Game Pass 70% ID@Xbox Critically Acclaimed Sale

Enter The Gungeon Xbox Game Pass 50% ID@Xbox Critically Acclaimed Sale

Frostpunk: Console Edition Xbox Game Pass 70% ID@Xbox Critically Acclaimed Sale

Gang Beasts Xbox Game Pass 50% ID@Xbox Critically Acclaimed Sale

GreedFall Xbox Game Pass 70% DWG*

Guacamelee! 2 Xbox Game Pass 75% ID@Xbox Critically Acclaimed Sale

Hades Xbox Game Pass 20% ID@Xbox Critically Acclaimed Sale

LIMBO Xbox Game Pass 75% ID@Xbox Critically Acclaimed Sale

Monster Train Xbox Game Pass 25% DWG*

Moonlighter Xbox Game Pass 70% ID@Xbox Critically Acclaimed Sale

Rush: A DisneyPixar Adventure Xbox Game Pass 60% Spotlight Sale

Star Renegades Xbox Game Pass 35% ID@Xbox Critically Acclaimed Sale

Stellaris: Console Edition Xbox Game Pass 75% ID@Xbox Critically Acclaimed Sale

Subnautica Xbox Game Pass 45% DWG*

Subnautica: Below Zero Xbox Game Pass 25% DWG*

The Artful Escape Xbox Game Pass 20% ID@Xbox Critically Acclaimed Sale

The Forgotten City Xbox Game Pass 20% ID@Xbox Critically Acclaimed Sale

The Long Dark Xbox Game Pass 60% ID@Xbox Critically Acclaimed Sale

The Yakuza Remastered Collection Xbox Game Pass 40% Bundle Sale

Twelve Minutes Xbox Game Pass 20% ID@Xbox Critically Acclaimed Sale

What Remains of Edith Finch Xbox Game Pass 60% ID@Xbox Critically Acclaimed Sale

BioShock Xbox One Backward Compatible 60% DWG*

BioShock 2 Xbox One Backward Compatible 60% DWG*

BioShock Infinite Xbox One Backward Compatible 70% DWG*

Borderlands Xbox One Backward Compatible 60% DWG*

Borderlands 2 Xbox One Backward Compatible 60% DWG*

Disney Epic Mickey 2: The Power of Two Xbox One Backward Compatible 75% Epic Disney Sale

Duke Nukem Forever Xbox One Backward Compatible 80% DWG*

Mafia II Xbox One Backward Compatible 75% DWG*

Midway Arcade Origins Xbox One Backward Compatible 75% Bundle Sale

Misadventures PB Winterbottom Xbox One Backward Compatible 80% DWG*

Sid Meier’s Civilization Revolution Xbox One Backward Compatible 75% DWG*

Star Wars Battlefront II Xbox One Backward Compatible 50% Epic Disney Sale

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy Xbox One Backward Compatible 50% Epic Disney Sale

Star Wars Knights of the Old Republic Xbox One Backward Compatible 50% Epic Disney Sale

Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords Xbox One Backward Compatible 50% Epic Disney Sale

Star Wars Republic Commando Xbox One Backward Compatible 50% Epic Disney Sale

Star Wars The Force Unleashed Xbox One Backward Compatible 75% Epic Disney Sale

Star Wars The Force Unleashed II Xbox One Backward Compatible 75% Epic Disney Sale

The Darkness Xbox One Backward Compatible 80% DWG*

The Darkness II Xbox One Backward Compatible 80% DWG*

#Funtime Xbox One X Enhanced 50% Spotlight Sale

Batman: Arkham Collection Xbox One X Enhanced 67% Bundle Sale

Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle Xbox One X Enhanced 60% Bundle Sale

Darksiders III – Deluxe Edition Xbox One X Enhanced 80% Bundle Sale

Disintegration Xbox One X Enhanced 50% DWG*

Doki Doki Literature Club Plus! Xbox One X Enhanced 20% ID@Xbox Critically Acclaimed Sale

Dragon Ball FighterZ – FighterZ Edition Xbox One X Enhanced 85% Bundle Sale

Element Space Xbox One X Enhanced 50% DWG*

Far Cry 5 + Far Cry New Dawn Deluxe Edition Bundle Xbox One X Enhanced 75% Bundle Sale

Far Cry 5 Gold Edition + Far Cry New Dawn Deluxe Edition Bundle Xbox One X Enhanced 75% Bundle Sale

Gangsta Paradise Xbox One X Enhanced 70% Spotlight Sale

Gorogoa Xbox One X Enhanced 70% ID@Xbox Critically Acclaimed Sale

Hotline Miami Collection Xbox One X Enhanced 50% ID@Xbox Critically Acclaimed Sale

Kentucky Route Zero: TV Edition Xbox One X Enhanced 40% ID@Xbox Critically Acclaimed Sale

L.A. Noire Xbox One X Enhanced 50% DWG*

LEGO Harry Potter Collection Xbox One X Enhanced 55% Bundle Sale

Need For Speed Ultimate Bundle Xbox One X Enhanced 70% Bundle Sale

One Piece World Seeker Deluxe Edition Xbox One X Enhanced 85% Bundle Sale

Perfect Traffic Simulator Xbox One X Enhanced 80% Spotlight Sale

Project CARS 2 – Deluxe Edition Xbox One X Enhanced 85% Bundle Sale

Retro Tanks Xbox One X Enhanced 40% Spotlight Sale

Sayonara Wild Hearts Xbox One X Enhanced 40% ID@Xbox Critically Acclaimed Sale

Skyrim Special Edition + Fallout 4 G.O.T.Y. Bundle Xbox One X Enhanced 60% Bundle Sale

Song of Iron Xbox One X Enhanced 10% Spotlight Sale

Star Wars Battlefront II: Celebration Edition Xbox One X Enhanced 80% Spotlight Sale

Steam Tactics Xbox One X Enhanced 40% DWG*

Sudden Strike 4 – Complete Collection Xbox One X Enhanced 50% Bundle Sale

Sword Art Online: Fatal Bullet Complete Edition Xbox One X Enhanced 80% Bundle Sale

Townsmen – A Kingdom Rebuilt Xbox One X Enhanced 50% Bundle Sale

Unravel Yarny Bundle Xbox One X Enhanced 75% Bundle Sale

Untitled Goose Game Xbox One X Enhanced 50% ID@Xbox Critically Acclaimed Sale

Valkyria Chronicles 4 Complete Edition Xbox One X Enhanced 70% Bundle Sale

Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr Complete Collection Xbox One X Enhanced 80% Bundle Sale

Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr | Imperium edition Xbox One X Enhanced 85% Bundle Sale

Warhammer: Vermintide 2 – Premium Edition Xbox One X Enhanced 75% DWG*

Warhammer: Vermintide 2 – Ultimate Edition Xbox One X Enhanced 75% DWG*

Aces Of the Luftwaffe – Squadron – Extended Edition Xbox One, Xbox Series X|S 25% Bundle Sale

America’s Greatest Game Shows: Wheel of Fortune & Jeopardy! Xbox One, Xbox Series X|S 65% Bundle Sale

Anima: Gate of Memories Xbox One, Xbox Series X|S 70% Spotlight Sale

Anna´s Quest Xbox One, Xbox Series X|S 50% DWG*

ARCADE GAME SERIES 3-in-1 Pack Xbox One, Xbox Series X|S 50% Bundle Sale

Arkane Anniversary Collection Xbox One, Xbox Series X|S 70% Bundle Sale

Assassin’s Creed Antiquity Pack Xbox One, Xbox Series X|S 75% Bundle Sale

Assassin’s Creed Legendary Collection Xbox One, Xbox Series X|S 70% Bundle Sale

Assassin’s Creed Triple Pack: Black Flag, Unity, Syndicate Xbox One, Xbox Series X|S 70% Bundle Sale

BATTLESHIP Xbox One, Xbox Series X|S 60% DWG*

BioShock 2 Remastered Xbox One, Xbox Series X|S 50% DWG*

BioShock Infinite: The Complete Edition Xbox One, Xbox Series X|S 50% DWG*

BioShock Remastered Xbox One, Xbox Series X|S 50% DWG*

Black Book Xbox One, Xbox Series X|S 25% DWG*

Black Desert: Conqueror Edition Xbox One, Xbox Series X|S 50% ID@Xbox Critically Acclaimed Sale

Bloody Shooters Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 70% DWG*

Borderlands Legendary Collection Xbox One, Xbox Series X|S 60% DWG*

Buildings Have Feelings Too Xbox One, Xbox Series X|S 50% Spotlight Sale

Bundle: South Park: The Stick of Truth + The Fractured But Whole Xbox One, Xbox Series X|S 67% Bundle Sale

Child of Light Xbox One, Xbox Series X|S 70% DWG*

Cities: Skylines – Mayor’s Edition Xbox One, Xbox Series X|S 75% ID@Xbox Critically Acclaimed Sale

Commandos 2 & Praetorians: HD Remaster Double Pack Xbox One, Xbox Series X|S 50% Bundle Sale

Crazy Sports Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 80% Bundle Sale

Darksiders Fury’s Collection – War and Death Xbox One, Xbox Series X|S 75% Bundle Sale

Dead by Daylight: Stranger Things Edition Xbox One, Xbox Series X|S 50% Spotlight Sale

Disney Classic Games: Aladdin And The Lion King Xbox One, Xbox Series X|S 50% Epic Disney Sale

DOOM Slayers Collection Xbox One, Xbox Series X|S 67% Bundle Sale

Dragon Ball Xenoverse + Season Pass Xbox One, Xbox Series X|S 85% Bundle Sale

Dragon Ball Z: Kakarot Ultimate Edition Xbox One, Xbox Series X|S 50% Bundle Sale

Dungeons 3 – Complete Collection Xbox One, Xbox Series X|S 50% Bundle Sale

Dying Light: The Following – Enhanced Edition Xbox One, Xbox Series X|S 50% DWG*

EA STAR WARS TRIPLE BUNDLE Xbox One, Xbox Series X|S 60% Bundle Sale

Edna & Harvey: The Breakout – Anniversary Edition Xbox One, Xbox Series X|S 75% DWG*

Ethan: Meteor Hunter Xbox One, Xbox Series X|S 75% Spotlight Sale

Far Cry 4 + Far Cry Primal Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 60% Bundle Sale

Far Cry Insanity Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 67% Bundle Sale

FAR: Lone Sails Xbox One, Xbox Series X|S 75% ID@Xbox Critically Acclaimed Sale

FAST & FURIOUS CROSSROADS: Deluxe Edition Xbox One, Xbox Series X|S 60% Bundle Sale

For The King Xbox One, Xbox Series X|S 70% Spotlight Sale

Genetic Disaster Xbox One, Xbox Series X|S 80% Spotlight Sale

Gnomes Garden: Lost King Xbox One, Xbox Series X|S 60% DWG*

Gods Will Fall – Valiant Edition Xbox One, Xbox Series X|S 60% Bundle Sale

Golazo! Xbox One, Xbox Series X|S 80% DWG*

Goroons Xbox One, Xbox Series X|S 10% Spotlight Sale

Grood Xbox One, Xbox Series X|S 60% Spotlight Sale

Guacamelee! Super Turbo Championship Edition Xbox One, Xbox Series X|S 75% ID@Xbox Critically Acclaimed Sale

Hasbro Family Fun Pack – Super Edition Xbox One, Xbox Series X|S 75% DWG*

Heart&Slash Xbox One, Xbox Series X|S 60% Spotlight Sale

Hunt: Showdown – For the Bounty Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 65% Bundle Sale

IIN Xbox One, Xbox Series X|S 10% Spotlight Sale

Katana Zero XB1 Xbox One, Xbox Series X|S 40% ID@Xbox Critically Acclaimed Sale

Kill The Bad Guy Xbox One, Xbox Series X|S 70% Spotlight Sale

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning FATE Edition Xbox One, Xbox Series X|S 40% Bundle Sale

LEGO Marvel Collection Xbox One, Xbox Series X|S 60% Bundle Sale

Let’s Sing 2021 Platinum Edition Xbox One, Xbox Series X|S 40% Bundle Sale

Let’s Sing Country – Platinum Edition Xbox One, Xbox Series X|S 40% Bundle Sale

Little Nightmares Complete Edition Xbox One, Xbox Series X|S 75% Bundle Sale

Lost Artifacts: Soulstone Xbox One, Xbox Series X|S 70% DWG*

Mega Man 30th Anniversary Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 33% Bundle Sale

Mega Man Legacy Collection Xbox One, Xbox Series X|S 60% Bundle Sale

Mega Man Legacy Collection 1 & 2 Combo Pack Xbox One, Xbox Series X|S 50% Bundle Sale

Mega Man Legacy Collection 2 Xbox One, Xbox Series X|S 50% Bundle Sale

Mega Man X Legacy Collection Xbox One, Xbox Series X|S 50% Bundle Sale

Mega Man X Legacy Collection 1+2 Xbox One, Xbox Series X|S 50% Bundle Sale

Mega Man X Legacy Collection 2 Xbox One, Xbox Series X|S 50% Bundle Sale

Mega Man Zero/ZX Legacy Collection Xbox One, Xbox Series X|S 35% Bundle Sale

Monster Boy and the Cursed Kingdom Xbox One, Xbox Series X|S 60% ID@Xbox Critically Acclaimed Sale

Mortal Kombat 11 Ultimate + Injustice 2 Leg. Edition Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 60% Bundle Sale

MotoGP 21 Xbox One, Xbox Series X|S 60% Spotlight Sale

MX vs. ATV Supercross Encore – 2015 KTM Vehicle Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 50% Bundle Sale

MXGP 2019 – The Official Motocross Videogame Xbox One, Xbox Series X|S 80% Spotlight Sale

My Hero One’s Justice 2 Deluxe Edition Xbox One, Xbox Series X|S 67% Bundle Sale

N++ (NPLUSPLUS) Xbox One, Xbox Series X|S 25% ID@Xbox Critically Acclaimed Sale

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy Xbox One, Xbox Series X|S 75% Bundle Sale

NASCAR Heat 5 – Ultimate Edition Xbox One, Xbox Series X|S 40% Bundle Sale

NBA 2K Playgrounds 2 Xbox One, Xbox Series X|S 75% DWG*

Null Drifter Xbox One, Xbox Series X|S 50% Spotlight Sale

One Piece: Burning Blood – Gold Edition Xbox One, Xbox Series X|S 85% Bundle Sale

One Punch Man: A Hero Nobody Knows Deluxe Edition Xbox One, Xbox Series X|S 85% Bundle Sale

Orbital Racer Xbox One, Xbox Series X|S 50% Spotlight Sale

Owlboy Xbox One, Xbox Series X|S 50% ID@Xbox Critically Acclaimed Sale

Project Starship Xbox One, Xbox Series X|S 50% Spotlight Sale

Rayman Legends Xbox One, Xbox Series X|S 75% DWG*

RIDE Xbox One, Xbox Series X|S 90% Spotlight Sale

Risk Xbox One, Xbox Series X|S 60% DWG*

Robozarro Xbox One, Xbox Series X|S 50% Spotlight Sale

Rogue Stormers & Giana Sisters Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 70% Bundle Sale

Scribblenauts Mega Pack Xbox One, Xbox Series X|S 75% Bundle Sale

SEGA Genesis Classics Xbox One, Xbox Series X|S 70% Bundle Sale

Shenmue I & II Xbox One, Xbox Series X|S 60% Bundle Sale

South Park: The Fractured But Whole – Gold Edition Xbox One, Xbox Series X|S 70% DWG*

Star Wars Battlefront Ultimate Edition Xbox One, Xbox Series X|S 75% Bundle Sale

Stellaris: Console Edition – Deluxe Edition Xbox One, Xbox Series X|S 75% ID@Xbox Critically Acclaimed Sale

Street Fighter 30th Anniversary Collection Xbox One, Xbox Series X|S 50% Bundle Sale

Street Power Soccer Xbox One, Xbox Series X|S 70% DWG*

Sébastien Loeb Rally EVO Xbox One, Xbox Series X|S 85% Spotlight Sale

Tales from the Borderlands Xbox One, Xbox Series X|S 25% DWG*

Taxi Chaos Xbox One, Xbox Series X|S 50% DWG*

Team Sonic Racing & Super Monkey Ball: Banana Blitz HD Xbox One, Xbox Series X|S 50% Bundle Sale

Telling Lies Xbox One, Xbox Series X|S 60% ID@Xbox Critically Acclaimed Sale

The BioWare Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 80% Bundle Sale

The Bureau: XCOM Declassified (Hangar 6 R&D) Xbox One, Xbox Series X|S 80% DWG*

The Disney Afternoon Collection Xbox One, Xbox Series X|S 75% Spotlight Sale

The LEGO Games Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 80% Bundle Sale

The Sims 4 Deluxe Party Edition Xbox One, Xbox Series X|S 50% Bundle Sale

The Sims 4 Plus Cats & Dogs Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 50% Bundle Sale

The Ultimate Sonic Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 50% Bundle Sale

Torment: Tides of Numenera Xbox One, Xbox Series X|S 65% DWG*

Tropico 5 – Complete Collection Xbox One, Xbox Series X|S 60% Bundle Sale

UFC 4 Deluxe Edition Xbox One, Xbox Series X|S 70% Spotlight Sale

Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground Xbox One, Xbox Series X|S 15% DWG*

Warhammer Pack: Hack and Slash Xbox One, Xbox Series X|S 80% Bundle Sale

Warhammer: Chaosbane Magnus Edition Xbox One, Xbox Series X|S 70% Bundle Sale

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition Xbox One Xbox One, Xbox Series X|S 60% Bundle Sale

Watch Dogs 1 + Watch Dogs 2 Gold Editions Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 75% Bundle Sale

Watch Dogs 1 + Watch Dogs 2 Standard Editions Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 75% Bundle Sale

Watch Dogs 2 – Deluxe Edition Xbox One, Xbox Series X|S 80% DWG*

Wheel of Fortune Xbox One, Xbox Series X|S 60% DWG*

Wolfenstein: Alt History Collection Xbox One, Xbox Series X|S 60% Bundle Sale

Wolfenstein: The Two-Pack Xbox One, Xbox Series X|S 70% Bundle Sale

Woodle Tree Adventures Xbox One, Xbox Series X|S 80% Spotlight Sale

Wreckfest Complete Edition Xbox One, Xbox Series X|S 40% Bundle Sale

Desperados III Deluxe Edition Xbox One, Xbox Series X|S w/ Free Trial 40% Bundle Sale

Hexagroove: Tactical DJ Xbox One, Xbox Series X|S w/ Free Trial 25% Spotlight Sale

Inside Xbox One, Xbox Series X|S w/ Free Trial 75% ID@Xbox Critically Acclaimed Sale

Watch Dogs 2 Xbox One, Xbox Series X|S w/ Free Trial 80% DWG*

Blair Witch Xbox Play Anywhere 70% ID@Xbox Critically Acclaimed Sale

Cinders Xbox Play Anywhere 60% DWG*

Dragon Lapis Xbox Play Anywhere 40% DWG*

Everspace Xbox Play Anywhere 80% Spotlight Sale

Little Kite Xbox Play Anywhere 20% DWG*

Mars Power Industries Deluxe Xbox Play Anywhere 35% Spotlight Sale

Pinball FX3 – Star Wars Pinball Xbox Play Anywhere 50% Spotlight Sale

Pinball FX3 – Star Wars Pinball: Balance of the Force Xbox Play Anywhere 50% Spotlight Sale

Pinball FX3 – Star Wars Pinball: Heroes Within Xbox Play Anywhere 50% Spotlight Sale

Pinball FX3 – Star Wars Pinball: Solo Pack Xbox Play Anywhere 50% Spotlight Sale

Pinball FX3 – Star Wars Pinball: The Force Awakens Pack Xbox Play Anywhere 50% Spotlight Sale

Pinball FX3 – Star Wars Pinball: The Last Jedi Xbox Play Anywhere 50% Spotlight Sale

SteamWorld Dig 2 Xbox Play Anywhere 60% ID@Xbox Critically Acclaimed Sale

Giochi Xbox 360 in sconto

Avatar: TLA: TBE Games On Demand 70% DWG*

BioShock Backward Compatible 60% DWG*

BioShock 2 Backward Compatible 60% DWG*

BioShock Infinite Backward Compatible 70% DWG*

Borderlands Backward Compatible 60% DWG*

Borderlands 2 Backward Compatible 60% DWG*

Borderlands: The Pre-Sequel Backward Compatible 70% DWG*

Disney Epic Mickey 2: The Power of Two Backward Compatible 75% Disney Celebration Sale

Duke Nukem Forever Backward Compatible 80% DWG*

Mafia II Backward Compatible 75% DWG*

Midway Arcade Origins Backward Compatible 75% Bundle Sale

Risen 3 Titan Lords Games On Demand 70% DWG*

Risen 3 Titan Lords Fog Island Add-On 70% DWG*

Risen 3 Titan Lords Uprising of the Little Guys Add-On 70% DWG*

Rotastic Arcade 80% DWG*

Sid Meier’s Civilization Revolution Backward Compatible 75% DWG*

Star Wars Battlefront Backward Compatible 50% Disney Celebration Sale

Star Wars Battlefront II Backward Compatible 50% Disney Celebration Sale

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy Backward Compatible 50% Disney Celebration Sale

Star Wars Knights of the Old Republic Backward Compatible 50% Disney Celebration Sale

Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords Backward Compatible 50% Disney Celebration Sale

Star Wars Republic Commando Backward Compatible 50% Disney Celebration Sale

Star Wars: The Force Unleashed Backward Compatible 75% Disney Celebration Sale

Star Wars: The Force Unleashed II Backward Compatible 75% Disney Celebration Sale

The Bureau: XCOM Declassified Backward Compatible 80% DWG*

The Darkness Backward Compatible 80% DWG*

The Darkness II Backward Compatible 80% DWG*

The Misadventures of PB Winterbottom Backward Compatible 80% DWG

Come sempre, i nuovi sconti su Xbox Store si protrarranno per una settimana circa, con scadenza fissata al prossimo lunedì 15 novembre.