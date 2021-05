Xbox Series X|S e One: l'update di maggio migliora il Quick Resume e molto altro

Microsoft ha annunciato il rollout dell'aggiornamento di maggio per le console della famiglia Xbox, che introduce tante novità e una miglioria specifica per Xbox Series X|S. Scopriamole assieme.

Cominciamo dalle console di nuova generazione, che riceveranno delle ottimizzazioni volte al miglioramento dell'efficienza della funzione Quick Resume: Microsoft promette una ripresa della partita e dei caricamenti ancora più rapidi, oltre all'aggiunta di un nuovo Tag per i giochi che supportano la funzionalità e un gruppo specifico per tutti i titoli sospesi e pronti per essere riavviati con il Quick Resume.

Arriva invece su tutte le console Xbox il supporto al Passthrough Audio per le Media App come Disney+, Apple TV, Plex, Vudu, ecc. Grazie a questa funzione, attivabile dalle impostazioni della console, l'audio delle Media App verrà processato direttamente dal dispositivo audio esterno compatibile con HDMI, bypassando la console e garantendo quindi la miglior qualità sonora possibile. Per facilitare la scoperta di nuovi giochi nella sezione di Xbox Game Pass, Microsoft ha inoltre abilitato la riproduzione dei trailer per i titoli in evidenza. Basterà cliccare sul tile dedicato per attivare anche l'audio.

Non è ancora finita! Agli sfondi dinamici di Xbox Series X|S è stato aggiunto Motes, un nuovo tema che potete ammirare in anteprima in calce a questa notizia. Novità anche per l'app Xbox Family Setting, dalla quale è ora possibile approvare i giochi multiplayer per i propri piccoli, e per l'app Xbox, che presto includerà notifiche push per mostrare gli amici che si connettono online e nuove statistiche nella pagina degli achievement, come il tempo giocato. Infine, segnaliamo che a giugno l'app Smart Glass per PC verrà rimossa dal Windows Store, andando definitivamente in pensione. Proseguono, intanto, gli sforzi di Microsoft per aumentare le scorte di Xbox Series X|S.