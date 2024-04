Xbox Series X|S e PC Gaming Hub: tutte le novità dell'Update di Aprile

Mentre cresce l'attesa per gli annunci dell'Xbox Showcase di giugno, Microsoft si premura di apportare dei piccoli ma importanti cambiamenti all'interfaccia e alle funzionalità delle piattaforme dell'ecosistema Xbox (PC Gaming Hub incluso) con l'Update di Aprile.

In rollout dal pomeriggio di oggi, mercoledì 10 aprile, l'aggiornamento del software di sistema di Xbox Series X|S e One porta in dote delle migliorie alla chat vocale tramite Discord e introduce una notifica per lo spazio in esaurimento su OneDrive, una funzione particolarmente utile per chi acquisisce regolarmente immagini e clip mentre gioca.

Sempre tramite il nuovo Update delle console Xbox, la casa di Redmond ha integrato un sistema di protezione che, una volta attivato con un'apposita voce inedita sugli account Ospite o con restrizioni presente nelle Impostazioni di Sistema, impedisce agli altri utenti di installare o disinstallare giochi o app sulla propria Xbox. Dalle colonne di Xbox Wire, i curatori del 'blog istituzionale' del team Xbox confermano poi l'arrivo di un nuovo PC Gaming Hub, un'interfaccia rivista e corretta che consente agli utenti PC di accedere velocemente ai propri giochi preferiti.

Integrato nell'app Xbox su PC, il nuovo Gaming Hub offre l'accesso a una serie di funzioni per ricevere notifiche dagli sviluppatori, scoprire i contenuti in base ai propri gusti, sfogliare l'elenco dei componenti aggiuntivi più recenti e, soprattutto, visualizzare e gestire le acquisizioni dei giochi, consentendo sia il caricamento istantaneo su OneDrive che il download in locale sul proprio hard disk. Da qui ai prossimi mesi, Microsoft si ripromette di evolvere ed espandere ulteriormente il Gaming Hub dell'app Xbox su PC per introdurre tante nuove funzionalità, migliorie e ottimizzazioni, con un occhio di riguardo per gli interventi legati all'accessibilità e alla personalizzazione.

Su Marvel's Spider Man 2 è uno dei più venduti di oggi.