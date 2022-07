Xbox Series X|S è perfetta per il retrogaming su Windows 98: i test di Digital Foundry

Se amate il retrogaming, gli ultimi test effettuati dagli esperti di Digital Foundry su Xbox Series X|S potrebbero attirare la vostra attenzione. Il team è infatti riuscito ad installare Windows 98 sulla console Microsoft, per poi sfruttare il sistema operativo per giocare i vecchi titoli.

Sembrerebbe che Digital Foundry abbia seguito un procedimento particolarmente lungo e tortuoso per installare il vecchio sistema operativo sulle console di ultima generazione. Dopo aver trasformato la console in un devkit aderendo all'apposito programma di Microsoft, è stato sfruttato il supporto di Xbox Series X|S a DOSBox Pure RetroArch per procedere all'installazione dell'OS attraverso il sistema FTP, dal momento che i file ISO non sono supportati tramite il lettore disco (che tra l'altro è assente su Series S). Il risultato, però, è stato parecchio soddisfacente e ha permesso al gruppo di esperti di giocare una serie di titoli storici utilizzando il controller Xbox.

Da Quake ad Half-Life, passando per Unreal e Command and Conquer: Tiberian Sun, l'esperienza con Windows 98 su Xbox Series X|S è stata più che soddisfacente secondo Digital Foundry, pur non essendo priva di qualche problema soprattutto sulla versione meno potente della macchina.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che le vendite in Giappone di Xbox Series X|S hanno già raddoppiato quelle di Xbox One. Avete già letto la risposta di Digital Foundry a chi li accusa di essere pro PlayStation 5?