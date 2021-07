Xbox Series X|S: Phil Spencer pensa ad un nuovo controller simile al DualSense

Nel corso di una recente intervista a Phil Spencer, che ha preso parte all'ultimo episodio del podcast Kinda Funny Gamescast, il boss della divisione gaming di Microsoft ha parlato della possibilità di vedere in futuro un nuovo controller per Xbox Series X|S.

Dopo aver escluso in maniera netta l'arrivo di periferiche aggiuntive come un casco per la realtà virtuale in un futuro prossimo, Spencer si è invece detto aperto ad eventuali migliorie per il controller ed è molto probabile che ciò accada.

Ecco di seguito le parole di Phil Spencer:

"Quando penso al percorso che abbiamo fatto con il nostro hardware, non posso che apprezzare l'evoluzione del team di Liz Hamren e il lavoro che hanno svolto. Stiamo assolutamente valutando l'opportunità di creare diversi tipi di periferiche che permettano di giocare in più situazioni. Probabilmente apporteremo anche qualche modifica al controller. Ritengo che Sony abbia fatto un ottimo lavoro con il DualSense, dispositivo che abbiamo analizzato e che ci ha fatto comprendere come dovremmo fare qualcosa in tal senso."

Sembra quindi che il buon Spencer stia già lavorando ad una eventuale revisione del controller Xbox, il quale potrebbe supportare in futuro alcune delle feature del DualSense come il feedback aptico e i grilletti adattivi o proporre qualcosa di completamente nuovo.

