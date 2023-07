Xbox Series X|S e la piaga delle chat moleste: arriva la moderazione vocale 'reattiva'

In maniera non troppo dissimile da quanto deciso nel 2020 da Sony con il report delle chat vocali nei party su PS5, anche Microsoft si appresta a introdurre un nuovo sistema di moderazione della chat vocale reattiva per arginare la piaga delle chat moleste su Xbox Series X|S e One.

Come spiegato ai microfoni di The Verge dalla General Manager della divisione Trust and Safety del team Xbox Kim Kunes, il nuovo sistema consentirà ai giocatori di acquisire clip audio di 60 secondi nelle chat vocali e di segnalare a Microsoft eventuali molestie, abusi, minacce e comportamenti inappropriati.

Stando a Kunes, infatti, "se un giocatore sperimenta qualcosa nella nostra community che non gli piace e vuole segnalarcelo, ha una varietà di opzioni diverse per farlo. Il nostro sistema di moderazione interviene già in modo proattivo su testo, immagini e video, ma con il lancio della moderazione vocale reattiva il nostro impegno per garantire la sicurezza dei giocatori sarà esteso in maniera più efficace alle chat vocali".

La nuova funzionalità, rimarca il team Xbox dalle pagine del 'blog istituzionale' di Xbox Wire, è stata progettata per essere il meno invasiva possibile, in modo tale che i giocatori abbiamo la possibilità di acquisire le clip in maniera estremamente veloce e senza interrompere il gioco. "La registrazione viene eseguita rigorosamente tramite la funzionalità di segnalazione ed è disponibile solo a scopo di moderazione, senza la revisione di algoritmi ma tramite moderatori umani", sottolinea Kunes prima di aggiungere che "i giocatori non potranno salvare o condividere queste clip separandole dal meccanismo di segnalazione".

Le clip acquisite verranno eliminate 24 ore dopo la loro registrazione: la console invierà una notifica al giocatore per segnalarne l'imminente cancellazione. Il passo successivo di questo sistema, rimarca sempre la dirigente di Microsoft, sarà quello di espandere il sistema di notifiche e segnalazioni.

Al momento, il nuovo sistema di moderazione delle chat vocali è disponibile solo per gli iscritti al programma di beta testing Xbox Insider in Paesi come gli Stati Uniti, il Canada, la Gran Bretagna, l'Irlanda, l'Australia e la Nuova Zelanda.