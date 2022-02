Xbox Series X|S: presto potrete rimappare il tasto Share con qualsiasi funzione

Gli ingegneri di Xbox si stanno impegnando per migliorare l'esperienza utente sulle console della casa. Alcuni frutti del loro lavoro possono già essere saggiati dagli iscritti al programma Insider, che oltre alla nuova funzionalità del Quick Resume su Xbox Series X|S hanno ricevuto anche un aggiornamento del firmware del controller.

Dalla giornata di ieri i membri dei circuiti Alpha e Skip-Ahead Alpha sono liberi di personalizzare il tasto Share sul proprio Xbox Controller. Nello specifico, possono assegnare a tre diverse tipologie di input (Premi, Mantieni e Doppio Tap) le seguenti funzioni:

Apri la Guida Xbox

Invia un messaggio

Cerca

Lancia un gioco o un'applicazione

Play / Pausa media

Alza, abbassa o muta il volume della TV

Guarda Achievement, amici o party

Accedi alle Impostazioni Rapide

Attiva/disattiva Modalità Notte, filtri per i colori, Narratore o lente d'ingrandimento

Come potete vedere, le funzioni assegnabili sono le più disparate, essendo incluse anche le opzioni di accessibilità più disparate e persino la regolazione del volume della televisione. Una comodità non da poco, specialmente allo stato attuale, in cui il sistema di cattura e condivisione di Xbox risulta essere lento e per questo poco utilizzato da una certa frangia di utenti. Problema ammesso dalla stessa Microsoft, che ha promesso l'arrivo di sostanziali miglioramenti in futuro.

La nuova funzionalità di remapping del tasto Share, dicevamo, si trova attualmente in fase di test nel canale Insider, pertanto potrebbero volerci diverse settimane prima che venga messa a disposizione per tutti quanti. Nel frattempo potete scoprire come funziona nel video allegato in calce a questa notizia.