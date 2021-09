Xbox Series X|S: primi rumor su data e prestazioni dei modelli Pro

Proprio questa mattina vi abbiamo parlato della possibile PlayStation 5 PRO in arrivo tra qualche anno con un hardware più prestante. Non ci è voluto molto prima che spuntassero in rete anche i rumor riguardanti un aggiornamento per le console di nuova generazione Microsoft, Xbox Series X e Xbox Series S.

A mettere in moto le indiscrezioni è il canale YouTube chiamato Moore's Law is Dead, il quale sostiene che il piano di Microsoft è quello di aggiornare prima la più piccola della famiglia Xbox, ovvero Series S, con una nuova macchina in arrivo nella seconda metà del 2022. Stando al content creator, la nuova console dovrebbe essere una semplice versione potenziata di Series S che possa attirare una fetta di pubblico interessata principalmente ad usufruire di servizi come il Game Pass, i cui abbonati sembrano prediligere la versione più economica e senza lettore di Xbox. L'arrivo di una nuova e più potente Serie S non dovrebbe tagliare fuori il modello precedente, il quale secondo lo youtuber subirà un drastico calo di prezzo che convincerà molti utenti all'acquisto della console meno performante ma venduta a meno di 200 dollari. Per quello che riguarda l'hardware, si parla di APU AMD da 6nm con una GPU da 24 CU RDNA 2 con uno scarto di 1TFLOPs rispetto all'attuale Xbox Series S. Oltre alla potenza aumenterà anche il prezzo e, secondo lo youtuber, la console avrà un costo di circa 350 dollari. Il content creator parla anche di una nuova Xbox Series X che sfrutta le APU AMD da 6nm in arrivo nel 2023, ma in questo caso non sembra avere informazioni più precise.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che proprio nelle ultime ore sono state messe in vendita nuove unità di Xbox Series X.