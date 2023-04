Xbox Series X|S, problemi al DVR: impossibile condividere e cancellare le catture

Le funzionalità DVR di Xbox Series X|S non hanno mai brillato particolarmente, ma da qualche tempo a questa parte sono diventate ancor più problematiche. Microsoft lo sa bene e si è messa attivamente al lavoro per trovare una soluzione a tutte le criticità riscontrate dagli utenti.

I giocatori stanno riscontrando dei seri malfunzionamenti con le funzionalità DVR, in particolare nelle fasi di caricamento, nella condivisione e nella cancellazione delle catture, che siano esse foto o video. Le persone interessate dai problemi non riescono ad effettuare l'upload dei file di loro interesse sull'Xbox Network, risultando dunque anche impossibilitati a condividerli con il resto della comunità o a scaricarli su altri dispositivi. Come se non bastasse, non riescono neppure a cancellare le catture che preferiscono non conservare. Il disservizio si presenta anche sull'Xbox App per smartphone, dove viene restituito l'errore "Oops! Looks like you're stranded...".

Le lamentele della comunità sono già giunte all'attenzione di Microsoft, che ha affidato ai propri tecnici ed ingegneri il compito di risolvere le criticità riscontrate. Eden Marie, Engeneering Lead di Xbox, ha assicurato su Twitter che "le problematiche relative al caricamento e alla cancellazione delle catture sono attualmente in via di investigazione". L'ingegnera non ha svelato quanto tempo ci vorrà, probabilmente neppure lei è in grado di dirlo con certezza, ma quantomeno ha assicurato che i lavori sono in corso.

Di recente, Xbox ha anche perso la funzione di condivisioni su Twitter a causa di alcune modifiche applicate alle API del social network di Elon Musk. In compenso pochi giorni fa è arrivato l'update di aprile per Xbox, che ha portato con sé il redesign dell'Xbox Search Experience e ottimizzazioni al sistema di risparmio energetico.