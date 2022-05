Xbox Series X|S: il prossimo update migliorerà la qualità dell'audio nella chat vocale

Microsoft sta per introdurre una nuova ed importante funzionalità che risulterà utile per tutti quei giocatori Xbox Series X|S e Xbox One che sono soliti utilizzare la chat vocale durante le loro partite online.

Ci riferiamo alla Noise Suppression, tecnologia grazie alla quale la vostra console Microsoft ripulirà il suono in entrata nel vostro microfono per ridurre al minimo qualsiasi rumore di fondo. In questo modo, ad esempio, sarà possibile giocare ascoltando l'audio dalla TV e senza infastidire chi fa parte del gruppo di chat vocale. Tale funzionalità è già disponibile per coloro i quali fanno parte del Programma Insider di Xbox e dovrebbe arrivare per tutti nel corso dei prossimi giorno con un classico aggiornamento di sistema. Nel caso in cui foste interessati all'uso della Noise Suppression, sappiate che non dovrete fare nulla per attivarla: al momento dell'aggiornamento, infatti, questa opzione verrà attivata in maniera automatica e potrete disabilitarla in caso di problemi.

In attesa di saperne di più sulla data di pubblicazione dell'aggiornamento firmware, vi ricordiamo che negli ultimi giorni si è parlato di un nuovo brevetto Xbox per l'autenticazione dei giochi fisici senza connessione.