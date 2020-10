Xbox Series X|S e PS5: console e pad a confronto in una serie d'immagini

Sapete bene ormai che in redazione abbiamo un'unità di ciascuna delle tre console di prossima generazione in arrivo nelle prossime settimane, ovvero Xbox Series X, Xbox Series S e PlayStation 5. Se siete curiosi di vederne le dimensioni a confronto, ecco una serie di immagini che vi aiuteranno a comprendere meglio la grandezza di ciascuna console.

Si tratta di una galleria composta da cinque fotografie che mostrano nel dettaglio le dimensioni di tutte e tre le macchine da gioco e i relativi controller. Come potete facilmente intuire ad una prima occhiata, la più grande del trio è senza dubbio PlayStation 5, che si guadagna il titolo di console più imponente della next-gen e sovrasta la piccola ed economica Xbox Series S, le cui dimensioni sono incredibilmente ridotte e permettono ai giocatori di esporla ovunque senza porsi particolari problemi dal punto di vista dello spazio occupato. Sta invece nel mezzo Xbox Series X, la cui grandezza non è eccessiva ma richiede comunque un po' di spazio aggiuntivo per quello che riguarda l'altezza (a patto di volerla posizionare in verticale), anche perché i fori per la fuoriuscita dell'aria calda sono posizionati non solo sul retro ma anche sulla parte alta della console ed è quindi consigliabile fare in modo che "respiri" per garantire temperature adeguate al corretto funzionamento.

Prima di lasciarvi alla galleria d'immagini, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche gli unboxing di Xbox Series X e Xbox Series S.