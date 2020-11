Xbox Series X|S: il Quick Resume funziona pure se staccate la corrente

Quella di oggi è stata una giornata importante per tutti i fan di casa Microsoft, poiché sono finalmente apparse online i resoconti delle prove di Xbox Series X e Xbox Series S effettuate dai membri della stampa internazionale.

Nelle recensione di Xbox Series X e nella recensione di Xbox Series S il nostro Francesco Fossetti ha descritto nel dettaglio tutte le peculiarità delle due console next-gen di Redmond, lodando in particolare il Quick Resume, una funzionalità che permette di spostarsi tra gli ultimi giochi utilizzati in pochissimi secondi riprendendo la partita esattamente da dove era stata lasciata. Anche la stampa internazionale l'ha lodata, menzionandola tra i punti di forza dell'accoppiata di prossima generazione, svelando inoltre alcuni dettagli aggiuntivi in merito.

Il Quick Resume non richiede alcuna attivazione da parte del giocatore. È insito nel sistema progettato da Microsoft, e funziona in automatico sia su Xbox Series X che su Xbox Series S. Il numero di giochi recenti tra i quali è possibile spostarsi ha un limite: sebbene non sia stato comunicato da Microsoft, IGN USA ritiene che sia pari a 5 (non è escluso, in ogni caso, che possa dipendere dalla tipologia di giochi che sono stati "congelati"). La redazione statunitense riferisce inoltre che il Quick Resume funziona anche se la console viene spenta o addirittura staccata dalla corrente: Matt Purslow ha scoperto con molto stupore di poter riprendere una partita di Gears Tactics, esattamente da dove l'aveva lasciata, nonostante la console fosse rimasta priva di alimentazione per ben cinque giorni.

Niente male, vero? Già che ci siete, date un'occhiata ai test sui consumi di Xbox Series X e i consumi di Xbox Series S.