Xbox Series X|S a quota 1 milione in UK dopo gli ottimi risultati di dicembre

Qualche anticipazione ce l'aveva già regalata Christopher Dring nella giornata ieri, ma ora grazie all'editoriale completo possiamo farci un'idea ancor più chiara sui risultati conseguiti dal mercato console nel Regno Unito durante il mese di dicembre 2021.

Nel corso dell'ultimo mese dell'anno scorso sono state vendute ben 560 mila console, che complessivamente hanno generato un incasso poco al di sotto delle 200 milioni di sterline. La regina delle festività natalizie è stata Nintendo Switch, che ha visto incrementare le vendite del 6% rispetto al mese di novembre. Si tratta di un risultato incredibile, considerato che Switch aveva già fatto faville nei giorni del Black Friday.

GamesIndustry ha in ogni caso preferito sottolineare le performance dell'accoppiata Xbox Series X|S, che ha visto crescere le sue vendite del 108% rispetto a novembre, agguantando così la seconda posizione della classifica mensile e facendo registrare il miglior mese della sua finora breve storia (anche meglio di novembre 2020, il mese di lancio). Il merito va attribuito al sostanziale incremento delle unità di Xbox Series X disponibili nei negozi. Grazie a quest'ottima performance, il duo Xbox Series X|S ha superato quota 1 milione di unità vendute in UK - una porzione considerevole delle 12 milioni di Xbox Series X|S piazzate in tutto il mondo fino ad oggi.

PlayStation 5, dal canto suo, si è dovuta accontentare della terza posizione, ma Sony non ha nulla di cui dispiacersi. La console next-gen ha visto crescere le sue vendite del 28% su base mensile, facendo così registrare il suo secondo miglior mese di sempre in UK (dopo novembre 2020, il mese di lancio). Il marchio PlayStation, inoltre, ha dominato nel segmento accessori, con il DualSense White e il DualSense Midnight Black in prima e seconda posizione davanti all'Xbox Wireless Controller Black (3°), all'Xbox Wireless Controller Robot White (4°) e all'Xbox One Elite Wireless Controller Series 2 (5°).