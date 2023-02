Xbox Series X|S: 18.5 milioni di unità contro le 32.1 milioni di PS5, per un report

Sappiamo come Microsoft eviti da diversi anni di riferire i dati di vendita ufficiali delle console Xbox, a meno che non si tratti di particolari traguardi raggiunti dalla divisione gaming dell'azienda. A darci una possibile idea dell'andamento di Xbox Series X|S è quindi l'analista Piers-Harding Rolls di Ampere Analysis.

Secondo le stime riportate dall'analista, Xbox Series X|S hanno raggiunto e superato quota 18.5 milioni di unità vendute dal lancio. Si tratta di una cifra di poco superiore alla metà delle 32.1 milioni di console piazzate invece da Sony con PS5.

Harding-Rolls osserva che sebbene le vendite di PS5 e Xbox Series X siano state ugualmente frenate a causa della continua carenza di scorte, Xbox è riuscita ad aumentare leggermente la sua quota di vendite nell'ultimo anno grazie alla più ampia disponibilità di Xbox Series S.

"Tuttavia", ha poi aggiunto, "il livello di domanda per Series S durante le festività natalizie, nonostante le promozioni sui prezzi, suggerisce che la console non ha l'attrattività del suo fratello maggiore [Xbox Series X]. Il mese scorso Sony ha annunciato che ora è "molto più facile" trovare una PS5, sostenendo che la sua carenza di hardware stava per terminare, nel mentre Microsoft deve ancora fare un'affermazione simile per Xbox Series X".

Pertanto, Harding-Rolls prevede che il gap di vendite tra PS5 e Xbox Series X/S aumenterà nella prima metà del 2023, almeno fino alla fine della carenza di Xbox Series X: "La disponibilità di PlayStation 5 è migliorata verso la fine dell'anno, specialmente negli Stati Uniti, e le scorte globali sono state disponibili molto più regolarmente nel 2023", ha spiegato. "Ampere prevede che il divario tra le vendite di unità PlayStation e Xbox aumenterà nella prima metà del 2023, con Xbox Series X che diventerà disponibile in modo più consistente solo nella seconda metà dell'anno".

Harding-Rolls ha poi dichiarato che la quota di Microsoft nel mercato console, combinando vendite di hardware, contenuti di gioco e abbonamenti, è cresciuta dal 25,5% del 2021 al 27,3% nel 2022, mentre quella di Sony è scesa dal 46,3% al 45%. Questo - ha poi concluso - è da rimandare al successo di Xbox Game Pass, che ha sottolineato come l'utenza stia migrando sempre più dalla classica fruizione di prodotti premium ai servizi in abbonamento.