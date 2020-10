Xbox Series X|S e RDNA 2 con 'supporto totale': Microsoft e la partnership con AMD

Nell'ormai celebre articolo di Xbox Wire in cui si specifica che Xbox Series X e S saranno le uniche console nextgen basate interamente su RDNA 2, c'è un passaggio in cui i progettisti della casa di Redmond forniscono ulteriori dettagli sui "benefici tecnologici" garantiti dalla partnership tra Microsoft e AMD.

Nella parte conclusiva del messaggio condiviso da Andrew Goossen e Jason Ronald, i due esponenti del team di progettisti di Xbox Series X e S hanno sottolineato come "all'inizio dello sviluppo di Series X e S, sapevamo che stavamo gettando le basi per quelle che saranno le innovazioni videoludiche del prossimo decennio, tanto su console quanto su PC e cloud. Per realizzare questa visione abbiamo voluto sfruttare tutte le funzionalità di RDNA 2 integrandole nel nostro hardware sin dal primo giorno".

Goosen e Ronald si ricollegano poi all'annuncio delle GPU AMD RX Serie 6000, anch'esse basate su architettura RDNA 2, per specificare che "attraverso la stretta collaborazione e partnership tra Xbox e AMD, non siamo riusciti soltanto a mantenere questa promessa, ma siamo andati anche oltre introducendo delle ulteriori innovazioni di nuova generazione come il Machine Learning tramite accelerazione hardware. In questo modo possiamo creare personaggi secondari dall'intelligenza artificiale ancora più evoluta, animazioni estremamente realistiche e raggiungere una qualità visiva ancora più elevata adottando tecniche avanzate come l'aumento di risoluzione basato sul Machine Learning. Abbiamo scelto di attendere la tecnologia più avanzata dei nostri partner di AMD prima di finalizzare la nostra architettura. Adesso, con l'imminente uscita di Xbox Series X|S e delle GPU AMD radeon RX della Serie 6000, gli sviluppatori dispongono di un set comune di strumenti di nuova generazione per realizzare esperienze di gioco trasformative sia su PC che su console".