Xbox Series X|S ricorda Xbox: 20 anni di gaming nel video celebrativo

La storia della prima Xbox ha avuto inizio ormai ben venti anni fa: un percorso costellato di importanti traguardi, che ha portato Microsoft a fare il suo definitivo ingresso nel mondo del gaming su console.

A distanza di due decenni da quel primo debutto verdecrociato, il colosso di Redmond ripercorre con passione il percorso compiuto nel mondo hardware e software. Dopo gli eventi speciali organizzati per l'intero 2021, arriva un simpatico video celebrativo, che punta i riflettori sul susseguirsi delle generazioni, videoludiche e non.

Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato dedicato al ventennale di Xbox ripercorre la storia di crescita di una giovane coppia, che si ritrova con il tempo a condividere la passione per il gaming. Dalla prima Xbox all'attuale Xbox Series X|S, passando per Xbox 360 e Xbox One, la vita dei due protagonisti è mutata radicalmente, tra crescita, lavoro e figli, ma la voglia di condividere una partita ad Halo o a Forza non è mai venuta meno. Dopo aver trasmesso l'amore per il gaming a figli e nipoti, il viaggio della coppia non si è ancora concluso, con i giovanissimi che sono ora pronti a insegnare loro nuove forme di intrattenimento videoludico.



Per scoprire i più interessanti retroscena della storia di Microsoft nel mondo del gaming, vi ricordiamo che è disponibile un ricco documentario gratuito sulla nascita della prima Xbox: ve ne ha parlato il nostro Marco Mottura nel suo speciale su Power On: The Story of Xbox.