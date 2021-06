Xbox Series X|S: ritorna Xbox Design Lab, servizio per la personalizzazione dei pad

Dopo circa un anno di interruzione, il servizio Xbox Design Lab torna in attività e permette di personalizzare a proprio piacimento la colorazione di ogni singolo componente del nuovo controller per PC e Xbox Series X|S.

L'annuncio è arrivato in occasione dell'Xbox Showcase Extended, evento durante il quale Microsoft sta presentando nel dettaglio alcune delle novità annunciate in occasione dell'E3 2021 oltre a piccoli extra come il filmato "dietro le quinte" di Hellblade 2. Come mostrato nel trailer d'annuncio del ritorno di Xbox Design Lab, la sezione del negozio relativa ai controller personalizzati propone un editor davvero dettagliato attraverso il quale gli utenti possono modificare davvero tutto della periferica e aggiungere anche una piccola frase (magari il proprio tag di Xbox Live). Visitando la pagina ufficiale di Xbox Design Lab troviamo anche una sezione dedicata ad alcuni preset creati dalla stessa Microsoft e ispirati ad alcune delle esclusive Xbox come Grounded e Psychonauts 2, altro protagonista dello showcase. Vi ricordiamo che il prezzo consigliato per questi controller è di 69,99 euro, ai quali va aggiunto un extra pari a 9,99 euro per l'incisione.

Prima di lasciarvi al trailer del servizio, vi invitiamo a dare un'occhiata alle ultime novità annunciate su Forza Horizon 5.