Xbox Series X: schede di espansione più capienti dell'SSD della console

Questo pomeriggio sono emersi in rete i primi resoconti degli addetti al settore che hanno avuto la fortuna di provare una Xbox Series X. Abbiamo così scoperto una console silenziosa, veloce nei caricamenti e capace di migliorare sensibilmente le prestazioni dei giochi della passata generazione.

Abbiamo anche scoperto che l'SSD montato sotto al cofano di Xbox Series X, il cui taglio dichiarato ammonta a 1 TB, garantisce in realtà solamente 802 GB per l'immagazzinamento dei giochi e dei file. Ad occupare i circa 200 GB (inutilizzabili dai giocatori) ci sono il sistema operativo e i file di sistema, come avviene su qualsiasi dispositivo. Da Ryan McCaffrey di IGN è arrivata la conferma che le Storage Expansion Card da 1TB prodotte da Seagate, invece, saranno più capienti dell'SSD di Xbox Series X. Non dovendo ospitare il sistema operativo, queste schede di espansione metteranno a disposizione 920 GB di spazio libero.

Le Storage Expansion Card, ricordiamo, saranno disponibili fin dal giorno di lancio di Xbox Series X|S - 10 novembre 2020 - al prezzo di 249,99 euro, e potranno essere impiegate per aumentare la capienza di entrambe le console di prossima generazione, offrendo le medesime prestazioni dell'SSD base e massima compatibilità con la Xbox Velocity Architecture.