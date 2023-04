Xbox Series X|S, la schermata Home è troppo 'affollata'? Microsoft lo sa e corre ai ripari

Dopo aver lanciato l'Update di Aprile di Xbox Series X|S, i progettisti Microsoft lavorano al futuro del proprio ecosistema console e si dicono pronti ad apportare delle modifiche anche profonde alla Dashboard seguendo le indicazioni di chi ritiene che la schermata Home sia troppo 'affollata' di icone e riquadri.

A darne conferma è Ivy Krislov: il Senior Product Manager responsabile dell'Esperienza Xbox riferisce di aver ascoltato "forti e chiare le segnalazioni dei tester e dei giocatori che ritengono che le modifiche alla parte superiore della Home la fanno sembrare troppo affollata e finiscono col nascondere gli sfondi. Stiamo lavorando per bilanciare l'accessibilità e le funzionalità della Home e della Dashboard per offrirvi un'esperienza fantastica e rinnovata".

La promessa di 'rinnovamento' fatta da Krislov viene ribadita dallo stesso manager del team Xbox nel sottolineare come "i feedback degli utenti sono fondamentali. Vi ringraziamo per tutte le segnalazioni, il nostro team sta facendo tesoro dei vostri suggerimenti e lavora sodo per soddisfarvi".

Richiesto a gran voce da una larga fetta della community verdecrociata, il redesign della schermata introduttiva di Xbox Series X|S ha spinto numerosi creatori di contenuti a ipotizzarne l'aspetto futuro: c'è ad esempio chi, come Souls_Ninja, guarda in direzione di PlayStation 5 per immaginare una schermata principale Xbox meno affollata di icone e riquadri. C'è poi chi, come Klobrille, si è spinto a teorizzare la futura Home di Xbox Series X|S con Game Pass, Activision e Bethesda. E voi, cosa ne pensate dell'attuale dashboard delle console Xbox e delle possibili modifiche da apportare per renderla più 'elegante' e moderna? Fatecelo sapere con un commento.