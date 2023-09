Xbox Series X|S sfreccia in Formula Uno: Microsoft stringe una partnership con BWT Alpine

Mentre in rete infiamma il dibattito sull'anno di uscita di Xbox Next Gen, dalle pagine di Xbox Wire apprendiamo la notizia della nuova partnership siglata da Microsoft: la casa di Redmond ha infatti deciso di unire le proprie forze con BWT Alpine per promuovere Xbox nel corso dell'attuale Stagione di Formula Uno.

Il colosso tecnologico statunitense sceglie quindi allearsi con il costruttore transalpino che gareggia nel Campionato Mondiale di Formula Uno dal 2021 per portare all'attenzione dei milioni di appassionati di F1 l'offerta videoludica rappresentata da Xbox Series X|S e dall'ecosistema di giochi, servizi, funzionalità e prodotti della galassia verdecrociata.

La partnership tra Microsoft e BWT Alpine non si limiterà alle sole sponsorizzazioni di Xbox Series X|S e Game Pass sulla livrea e sulla roll-bar dei bolidi del costruttore francese ma porterà le due aziende a organizzare "attrazioni incredibili e fantasiose che sfideranno le convenzioni, realizzate con il prezioso contribuito delle menti creative del Team F1 di BWT Alpine", con attività che coinvolgeranno gli appassionati di videogiochi (e di Formula Uno) in prossimità dei paddock e in apposite aree che verranno allestite nel corso dei prossimi Gran Premi.

Prima di lasciarvi al nuovo video che sancisce la collaborazione tra il team Xbox e BWT Alpine, vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere la nostra recensione di F1 2023.