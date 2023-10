Xbox Series X|S, il sito ufficiale si rifà il trucco: da Activision a Starfield, le novità

Dopo lo spettacolare spot di Xbox Series X|S dalla Sphere di Las Vegas, Microsoft decide di portare una ventata di freschezza sul proprio sito attraverso il completo rinnovamento del portale di Xbox.com.

Il design aggiornato della homepage del 'sito istituzionale' di Xbox prende spunto dalla campagna di marketing inaugurata di recente dalla casa di Redmond con il trailer 'Svegliati e Sogna' di Xbox Series X|S, per poi abbracciare le ultime novità provenienti dall'universo verdecrociato come quella, di portata storica, dell'acquisizione ormai finalizzata di Activision, Blizzard e King.

Scorrendo la pagina principale di Xbox.com troviamo poi delle schede che rimandano gli utenti all'offerta videoludica in costante aggiornamento di Xbox Game Pass, come pure alle pagine dedicate alle ultime esperienze interattive in esclusiva Microsoft come Forza Motorsport, Starfield e la Stagione 5 Reckoning di Halo Infinite.

Il redesign di Xbox.com coinvolge anche i publisher e gli sviluppatori di terze parti con delle schede dedicate a Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Mirage, EA Sports FC 24 e Lords of the Fallen (ci sarebbe anche Diablo 4 ma è ormai da considerare a tutti gli effetti un titolo first party): non mancano poi i rimandi al portale di Xbox Gear Shop e alle iniziative promozionali più recenti sull'hardware verdecrociato, come il nuovo Starter Bundle di Xbox Series S con tre mesi di Game Pass Ultimate. Anche la versione in italiano di Xbox.it ha ricevuto questo aggiornamento: qualora foste interessati, trovate il link in calce alla notizia.