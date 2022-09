Xbox Series X|S: soppressione del rumore e nuova feature con il prossimo update

Se siete soliti giocare su Xbox Series X|S in compagnia di amici un po' troppo rumorosi, sarete lieti di sapere che Microsoft è sul punto di lanciare un nuovo aggiornamento firmware con cui verrà introdotta la soppressione del rumore per le comunicazioni audio.

La soppressione del rumore sarà abilitata come impostazione predefinita, ma come precisa Microsoft sarà piuttosto semplice attivarla o disattivarla a proprio piacimento. "Se vuoi mantenere alcuni tipi di rumore di fondo nei tuoi party, come la musica, puoi anche disattivare la soppressione del rumore. Apri la guida, scorri fino a Party e chat e seleziona Opzioni. Qui puoi abilitare o disabilitare la soppressione del rumore".

La funzionalità di Xbox è simile ai filtri audio Krisp di Discord e all'app Broadcast di Nvidia che consente ai giocatori di PC di filtrare il rumore di fondo.

Questo nuovo aggiornamento della dashboard Xbox include anche un nuovo metodo per partecipare alle partite degli amici: "Ora gli amici con cui condividi clip di gioco e screenshot non solo possono guardare le tue acquisizioni video, ma possono iniziare subito a giocare sul proprio dispositivo mobile o PC con il cloud gaming", spiega Microsoft. Tutto quello che bisogna fare è selezionare "Riproduci" su una clip e potrete iniziare a giocare direttamente da browser. Si tratta di un metodo simile a quello di Google Stadia, che consente di condividere clip e invitare tramite queste gli amici a giocare. L'aggiornamento in questione dovrebbe essere pubblicato ufficialmente a breve, stando alle informazioni di The Verge.

Tra le altre utili funzionalità di Xbox Series X|S abbiamo anche il Risparmio Energetico, che vi permette di risparmiare a fronte del caro bollette.