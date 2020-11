Xbox Series X|S: spedizioni e consegne, aspettiamo le vostre segnalazioni!

La nuova generazione è praticamente dietro l'angolo: tra pochi giorni, martedì 10 novembre, la next-gen verrà inaugurata dal lancio globale di Xbox Series X|S, la nuova accoppiata di console targata Microsoft.

Accaparrarsi una console in preordine è diventato piuttosto complesso: Xbox Series S è ancora disponibile presso qualche rivenditore, ma le Xbox Series X sono letteralmente sparite dai listini. La fame di next-gen era tanta, e si vede. Nel Regno Unito sono arrivate nuove scorte, ma non è possibile dire la stessa cosa per l'Italia. Possiamo quindi immaginare lo stato d'animo di chi, tra voi, è riuscito a preordinarne una, e scommettiamo che non vedete l'ora che vi arrivi il messaggio di avvenuta spedizione.

Nei giorni scorsi alcuni lettori ci hanno fatto sapere che Amazon Italia ha anticipato le spedizioni di Xbox Series X: per questi utenti la data di consegna è ora fissata per il day-one del 10 novembre, mentre in precedenza variava dal 12 al 19 novembre. In alcuni paesi europei, come il Portogallo, il Microsoft Store ha già spedito e consegnato, probabilmente per prevenire disagi che in un periodo d'emergenza come questo sono dietro l'angolo.

Mentre vi scriviamo, in ogni caso, non abbiamo ancora ricevuto notizie in merito alle spedizioni in Italia, né per Amazon.it né per tutti gli altri rivenditori, per cui adesso chiediamo a voi: le vostre Xbox Series X|S sono già state spedite? Se sì, dove le avete acquistate e qual è la data di consegna prevista? Al fine di garantire la consegna al day-one, le spedizioni dovrebbero partire entro lunedì 9 novembre. Intanto, ne approfittiamo per ricordarvi che GameStop offre agli abitanti delle zone rosse la possibilità di convertire la prenotazione, da ritiro in-store a consegna al proprio domicilio.